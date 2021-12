Coronavirus: in Toscana altri 1.222 casi. Il tasso dei nuovi positivi sale a 3,54

FIRENZE – I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.222 (ieri 1.036) su 34.564 test di cui 12.617 tamponi molecolari (ieri 12.810) e 21.947 test rapidi (ieri 21.927). Il tasso dei nuovi positivi è 3,54% (10,8% sulle prime diagnosi).

I vaccini attualmente somministrati sono 6.718.279.

Queste le consuete anticipazioni del presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui nati di oggi in riferimento ai tamponi processati entro la mezzanotte.

Nella tabella trovate i dati dei nuovi positivi per comune. In provincia di Grosseto ci sono 91 nuovi casi: 44 a Grosseto, 9 a Civitella Paganico, 6 a Castiglione della Pescaia, 2 a Cinigiano, 1 a Castell’Azzara, 13 a Follonica, 2 a Magliano in Toscana, 2 a Scarlino, 2 a Scansano, 3 a Roccastrada, 1 a Capalbio, 2 a Gavorrano, 1 ad Arcidosso, 1 a Castel del Piano, 1 a Massa Marittima e 1 a Orbetello.