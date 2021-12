Claudia Fiornovelli confermata segretaria generale della Slp Cisl Grosseto

GROSSETO – Claudia Fiornovelli è stata confermata alla guida del sindacato lavoratori postali di Cisl Grosseto.

Si è tenuto ieri, infatti, il settimo congresso della federazione che ha avuto lo scopo di rieleggere il direttivo e di discutere dei temi di lavoro dei prossimi mesi. Accanto a Fiornovelli, che rimarrà in carica per quattro anni, sono state eletti anche Michela Tamantini, come segretaria aggiunta, e Nicola Pallotta nel ruolo di segretario organizzativo.

All’evento hanno partecipato venti delegati eletti nei luoghi di lavoro, in rappresentanza degli iscritti e numerosi ospiti, tra cui Marco Nocentini, segretario regionale della Slp Cisl e Katiuscia Biliotti, segretaria generale di Cisl Grosseto.

I partecipanti si sono confrontati, nel corso del dibattito, sulle trasformazioni in atto nel settore postale, le naturali evoluzioni connesse anche all’avvento della net-economy e della digitalizzazione del lavoro, e sul futuro che attende una delle più importanti aziende dei servizi postali del Paese.

“Si tratta di situazioni – dichiara la segretaria Fiornovelli – che, come hanno ribadito i partecipanti, determinano preoccupazioni per le prospettive future, ma anche molto entusiasmo e partecipazione: siamo consapevoli infatti che un sindacato moderno come la Slp è chiamato a svolgere un ruolo imprescindibile per la tutela dei diritti dei lavoratori”.