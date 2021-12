Una nuova fontanella per il paese: al via la realizzazione

SALIVOLI – Una nuova fontanella di acqua Alta Qualità sarà realizzata a Salivoli, all’altezza dell’incrocio tra via Luigi Einaudi e via dei Cavalleggeri: è quanto deliberato dalla Giunta comunale che ha affidato alla società Asa, gestore unico del servizio idrico, la realizzazione dell’opera. Sarà la quarta fontanella ad essere realizzata in città dopo quelle di via Salgari, Riotorto e Cotone.

“Il notevole afflusso di utenza registrato agli impianti già realizzati – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vita – ha spinto l’Amministrazione comunale a promuovere l’installazione di una ulteriore fontanella. La scelta è ricaduta su questa area in quanto vicina al centro commerciale, alle scuole e alle spiagge; si tratta inoltre di un punto facilmente raggiungibile e molto visibile da parte di chi percorre la strada principale, nonché dotato di sufficienti parcheggi, in maniera tale da non arrecare intralci alla normale circolazione veicolare. Le fontanelle di acqua di Alta Qualità erogano gratuitamente normale acqua di rete, rendendola però gradevole dal punto di vista organolettico grazie ad un sistema di filtraggio. Il loro utilizzo consente inoltre di limitare il consumo di plastica”.

Il costo dei lavori a carico dell’amministrazione ammonta a 25 mila euro. Asa partecipa al costo della fornitura e posa in opera della fontanella per un totale di 9000 euro più iva e si occuperà della manutenzione e della gestione futura dell’impianto.