GROSSETO – Aggiornamento ore 21:23 – La valigia è stata recuperata dall’interno del negozio. Dopo un’accurata valutazione è stata aperta: all’interno c’erano rifiuti.

Per il momento è stato confermata la versione iniziale: un uomo si è avvicinato al negozio e ha tirato dentro la valigia. Ancora da capire i motivi che hanno spinto l’uomo a questo gesto e chi sia l’autore del “lancio della valigia”.

News ore: 21:07 – Allarme scattato in città per una valigia sospetta che è stata lasciata in un negozio della zona del Tribunale di Grosseto.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri che hanno delimitato la zone per permettere le operazioni di verifica del contenuto della valigia.

Sul posto ci sono anche gli agenti della Polizia Municipale.

Secondo alcune testimonianze e una prima ricostruzione un uomo si sarebbe avvicinato al negozio e avrebbe lanciato al suo interno una valigia.

Per questo sono scattati tutti i controlli.

