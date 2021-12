The Gospel Night: ci siamo, sabato lo spettacolo al Moderno

GROSSETO – Appuntamento sabato 18 dicembre al Teatro Moderno di Grosseto per la settima edizione di “The Gospel Night”, il Concerto gospel di Natale organizzato dalla Fondazione Il Sole per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità e raccogliere fondi per sostenere l’attività giornaliera della fondazione.

Di scena anche quest’anno il più significativo gruppo statunitense in tour in Italia: Dennis Reed & GAP (God’s Appointed People, ovvero “Le persone chiamate dal Signore”). Il God’s Appointed People Choir si distingue delle tradizionali formazioni gospel d’oltreoceano, in quanto non è nato, come avviene solitamente, come corale di una chiese battista, ma nel college universitario di Charlotte (North Carolina) dove Dennis Reed è docente di musica.

Il leader Dennis Reed è dotato di un talento straordinario sia come pianista che come cantante e ha saputo creare con i GAP un sound unico e inconfondibile, in cui r’n’b e hip hop si innestano sulle radici gospel e spiritual. Nelle sue performance, seguitissime negli USA, oltre a dirigere il coro, Dennis Reed mette in pratica anche le sue notevoli capacità come coreografo e ballerino.

Il progetto artistico God’s Appointed People si è messo in luce nella scena musicale statunitense nel 2014 con il cd “Water Walker” che contiene “Necessary”, canzone di Dennis Reed che è stata poi interpretata nel 2016 dalla famosa cantante americana Fantasia Barrino, diventando una hit, per varie settimane in classifica su I-Tunes. Il video della canzone, con Fantasia Barrino, Dennis Reed & GAP, ha oltre undici milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

«È una storia incredibile», ha dichiarato Reed a Billboard «per anni ho venduto copie dei miei Cd ai concerti portandole dal bagagliaio della mia auto…». «Necessary è una canzone per chi si sente senza speranza. Penso che sia per tutti coloro che hanno commesso errori».

Oltre Grosseto il tour di Dennis Reed & GAP farà tappa a Parma, Bergamo, Padova, Locarno (CH), solo per citare alcune date, e si chiuderà con tre spettacoli al Parco della Musica di Roma dal 27 al 29 dicembre.

La serata sarà aperta come tradizione dal Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble guidato da Carla Baldini, che è la direttrice artistica di “The Gospel Night”. Per l’occasione Carla ed i Sisters & Brothers festeggeranno i 25 anni di attività; il coro infatti si è esibito per la prima volta il 2 giugno 1996 al Teatro dei Risorti di Buonconvento ed è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual. Ecco i nomi dei Sisters & Brothers che si esibiranno al teatro Moderno. Tenors: Massimiliano Angeloni, Andrea Bonucci, Alberto Giorni, Andrea Scotto. Altos: Stefania Falini, Maria Luisa Maiorana, Tiziana Di Pietro, Elisabetta Rinaldi, Leonarda Guglielmi, Mirella Rossi, Katia Niccoli, Luisa Pianigiani, Silvia Spaghetti. Sopranos: Maria Bernardini, Alla Buhanevici, Barbara Maggioni, Annamaria Panico, Laura Pica. Sezione ritmica: Stefano Pioli – pianoforte, Rossano Gasperini – basso elettrico, Francesco Favilli – batteria. Direzione ad arrangiamenti: carla Baldini.

I biglietti per “The Gospel Night” sono vendita a Grosseto all’Edicola davanti alla chiesa del Sacro Cuore, in via della Pace (orario: 6-13 e16-20), presso la Fondazione Il Sole Onlus (orario 9-16, tel 0564 491730, 373 800 0094) e la sera dello spettacolo al Teatro Moderno, dalle 17.30. Prevendita con bonifico bancario: segreteria@fondazioneilsole.it. Info: 335 584 9911. Posti numerati, prezzi da 20 a 25€. Riduzioni per under 25, over 60, titolari carta Insieme Conad, abbonati stagione teatrale Comune di Grosseto e soci Fondazione Grosseto Cultura. Per l’accesso al teatro è necessario il Green Pass rafforzato.

Video Fantasia Barrino + Dennis Reed & GAP “Necessary”: https://youtu.be/L3xXxXu1Kfc

Video The Gospel Night 2019: https://youtu.be/wEIJQgynwr0