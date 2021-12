Super green pass fino a marzo, tamponi e quarantena per chi arriva in Italia. Tutte le novità sull’emergenza

GROSSETO – Il Governo ha disposto ieri il prolungamento dello stato di emergenza per la pandemia da coronavirus fino al 31 marzo 2022. Con questa decisione è stato esteso anche l’utilizzo del super green pass in zona bianca, cioè la certificazione verde rafforzata, rilasciata soltanto a persone vaccinate con il ciclo completo o a persone guarite dal Covid.

Rimarrà dunque la distinzione tra super green pass e green pass base che per il momento si ottiene con l’esito negativo da tampone antigenico o molecolare.

Non solo. Ci sono novità anche per quanto riguarda i viaggi e l’obbligo vaccinale per alcune categorie professionali.

Obbligo vaccinale

Dopo i medici e gli infermieri, dal 15 dicembre saranno, dunque, tenute all’obbligo vaccinale – come indicato nel decreto legge istitutivo del super green pass (il numero 172 dello scorso 26 novembre) – le seguenti categorie:

• personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

• personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;

• personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza a esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;

• personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

L’obbligo riguarda l’intero ciclo vaccinale (prima, seconda e terza dose ‘booster’).

Come prenotare il vaccino – A partire dalle ore 18 di oggi, martedì 14 dicembre, le persone che rientrano nelle categorie a cui è stato esteso l’obbligo vaccinale (che entrerà in vigore a partire da domani mercoledì 15 dicembre) potranno fissare l’appuntamento, per la somministrazione del vaccino anti-Covid negli hub territoriali, sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

Viaggi

Nuove disposizioni per chi arriva in Italia da tutti i Paesi dell’Unione Europea. Se non è vaccinato dovrà rimanere in quarantena per cinque giorni oltre ad effettuare un test antigenico nelle 24 ore precedenti all’ingresso, oppure molecolare nelle 48 ore precedenti. Il tampone diventa obbligatorio anche per i vaccinati.

Per chi arriva da Paesi extra Ue, italiani compresi, se non si è vaccinati la durata della quarantena è di dieci giorni. Chi invece è vaccinato deve effettuare «un test molecolare nelle 72 ore antecedenti all’ingresso» oppure «un test antigenico nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso». Per chi arriva dal Regno Unito il test molecolare deve essere effettuato nelle 48 precedenti all’ingresso