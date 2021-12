GROSSETO – Via Trento, una delle via semicentrali di Grosseto, è chiusa da più di un’ora per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere una piattaforma rimasta bloccata.

La piattaforma era parcheggiata in un lato della strada e serviva per intervenire su una delle palazzine di via Trento.

di 4 Galleria fotografica Via Trento - Piattaforma bloccata 2021







Visto l’ingombro dei mezzi dei vigili del fuoco sulla sede stradale la Polizia municipale ha chiuso temporaneamente il traffico su via Trento.