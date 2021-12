GAVORRANO – Lavori in corso nel territorio comunale dove sono tre gli interventi pubblici, per un investimento complessivo di 140mila euro, che stanno per essere completati in questi giorni.

A Gavorrano i lavori riguardano il cimitero dove è stata risistemata la facciata e una parte del tetto. Il costo dell’intervento è di € 18.423,85 oltre Iva, di cui € 14.542,07 per lavori ed € 3.881,78 per gli oneri della sicurezza.

di 6 Galleria fotografica Lavori pubblici dicembre 2021









A Giuncarico è stato risistemato il muro del giardino della scuola elementare che era franato un paio di anni fa e la zona ora è tornata in sicurezza. Qui il costo dei lavori è di € 7.946,56 oltre IVA, di cui € 7.206,27 per lavori ed € 740,29 per gli oneri della sicurezza.

Inoltre sono in corso i lavori di ristrutturazione del tetto del centro sociale di Potassa, il più impegnativo degli interventi in programma con un costo di € 64.076,70 oltre Iva, di cui € 57.574,69 per lavori ed € 6.502,01 per gli oneri della sicurezza

«Sono in via di conclusione un pacchetto di lavori di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio comunale – spiega Daniele Tonini, assessore ai lavori pubblici -. Si tratta di tre lotti che riguardano altrettanti situazioni a Gavorrano, Potassa e Giuncarico. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale per l’impegno profuso per raggiungere questo importante risultato».