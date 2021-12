Lago dell’Accesa: ancora aperto il bando per un posto di attività ambulante

MASSA MARITTIMA – C’è tempo fino al 24 dicembre 2021 (ore 12) per la presentazione delle domande di partecipazione al bando comunale per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il rilascio di 1 (una) autorizzazione di commercio su area pubblica e relativa concessione di un posteggio fuori mercato destinato agli operatori commerciali su aree pubbliche del settore alimentare con somministrazione, avente una superficie di 36,00 mq, ubicato in zona Lago dell’Accesa nel Comune di Massa Marittima.

Sono ammessi a partecipare alla selezione: – le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di cui all’art. 71 del D. Lgs 59/2010 e successive modifiche e integrazioni e della regolarità contributiva (se già iscritti al registro delle imprese) di cui, rispettivamente all’art. 11, 14 e 44 della L.R. 62/2018.

La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data del rilascio. I termini di partecipazione e la documentazione da presentare si può trovare nel bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Burt) n. 45 del 10.11.2021 – Parte III oltre che all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di

Massa Marittima e dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere