“Connessi in buona compagnia”: una giornata per gli over65 per aiutarli nei servizi online

FOLLONICA – Sabato prossimo, 18 dicembre, nel Casello Idraulico di via Roma, e in particolare negli uffici socio educativi, si svolgerà una giornata di apertura straordinaria della Bottega della Salute, il servizio promosso da Anci Toscana per creare un collegamento “assistito e facilitato” tra i Comuni e le opportunità di sviluppo, innovazione e partecipazione altrimenti difficili da cogliere.

Sabato prossimo, dalle 9 alle 14, “Connessi in buona compagnia” sarà una giornata particolarmente dedicata agli over 65 per aiutarli a usare i servizi on line della pubblica amministrazione regionale e locale e per informali di tutte quelle attività normalmente svolte dalla Bottega della Salute di Follonica, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Tra le varie attività svolte c’è il rilascio e funzionamento dello Spid (identità digitale), l’accesso al fascicolo sanitario online, cambiare il medico, stampare il green pass, fare pagamenti on line, scaricare i certificati anagrafici online, consultare il libretto vaccinale, accedere al nuovo servizio di trasporto pubblico locale e tanti altri servizi.

I contatti della Bottega della Salute Follonica sono: Elena Alby: cell. 331/2630987 – tel.0566/59010 mail: follonica@botteghedellasalute.toscana.it ealby@comune.follonica.gr.it

Pagina Instagram: Botteghedella salutefollonica

Pagina Facebook; Botteghe della Salute Follonica