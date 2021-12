Farmacia vicino casa: ecco perché non conta più solo la distanza geografica

Quando le persone sono alla ricerca di una farmacia vicino casa agiscono più o meno sempre allo stesso modo: prendono lo smartphone e cominciano a sbirciare in rete. L’attitudine a reperire informazioni online per necessità quotidiane come quella di individuare la farmacia vicino a casa è entrata a far parte del nostro modo di vivere e di prendere decisioni. Per questo ciò che conta davvero per farsi trovare dai clienti, anche per esigenze come quelle farmaceutiche non è più soltanto la vicinanza geografica. Sicuramente la presenza di attività nella nostra zona favorisce la scelta rispetto ad altre più distanti ma c’è da considerare che i modi in cui le persone fanno una scelta di questo tipo comprendono altre variabili.

Farmacia vicino casa: come viene cercata dalle persone?

Se ripensiamo all’attività di prendere uno smartphone e cercare informazioni, per esempio sulla farmacia vicino casa, la prima questione che dovrebbe venirci in mente è come si presentano le informazioni sullo schermo. Oltre alla distanza geografica, infatti, il web offre una panoramica che si compone di recensioni, orari di apertura, sito web, servizi offerti e persino prodotti in promozione.

Pertanto, tra una farmacia con un’immagine digitale poco curata ed una più esplicativa e aggiornata i consumatori tenderanno a scegliere la seconda, anche se questa fosse più distante fisicamente. Il web ci ha abituati a trovare ciò di cui abbiamo bisogno in una manciata di secondi, anzi, in millesimi di secondi. Pertanto, l’idea di dover attendere più del previsto per avere una risposta o un’informazione fa immediatamente desistere il consumatore.

L’esperienza di scelta e di acquisto inizia online e termina offline

Questo modo di compiere scelte, tuttavia, non altera il paradigma per cui l’esperienza di acquisto e il modo in cui i consumatori vengono accolti in sede contano in modo decisivo per il gradimento del cliente. Questo discorso si collega a quello della fidelizzazione, un’attività che dovrebbe seguire quella di individuazione, ovvero di posizionamento tra le opzioni di scelta del cliente.

Quando un consumatore entra in contatto con una nuova realtà come una farmacia che non aveva mai frequentato, questo formulerà la sua opinione nel giro di pochissimi secondi. Non appena metterà piede nel negozio deciderà se tornerà o meno in base a come è stato accolto, se ha trovato ciò che cercava e se è stato trattato in modo rapido e soddisfacente.

L’importanza di prendersi cura dei clienti

Per questo oggi è importantissimo posizionare un’attività, che sia essa una farmacia o altro genere di impresa, ponendo massima attenzione sia online che offline. Il motivo è semplice: non conta più avere una farmacia vicino casa per decidere che quella sarà l’attività a cui faremo sempre affidamento.

Farsi trovare online in modo rapido ed esaustivo è il primo punto di contatto da curare a cui seguono anche l’accoglienza, la disponibilità di servizi e prodotti al passo con i tempi e la cura del cliente da quando entra a quando esce dal negozio o dalla sede fisica. In conclusione, online e offline sono direttamente correlati tra loro, più di quanto abbiamo pensato in passato.