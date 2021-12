Canottaggio, gli studenti del Fossombroni a lezione con il Circolo di Orbetello

GROSSETO – Le classi seconde del Fossombroni, appartenenti all’indirizzo sistemi informativi aziendali con specializzazione sportiva, hanno effettuato il modulo relativo agli sport acquatici. Nello specifico gli studenti della scuola di via Sicilia si sono recati a Orbetello per apprendere i rudimenti del canottaggio. I ragazzi sono stati ospitati dal circolo canottieri che ha messo a disposizione le conoscenze e le attrezzature del caso per svolgere al meglio l’attività sportiva.

Le lezioni si sono svolte in due sedute: la prima indoor, mediante l’utilizzo del remoergometro, la seconda direttamente in acqua con l’utilizzo dell’apposita imbarcazione. Il Fossombroni ringrazia il Circolo Canottieri di Orbetello e il presidente Vincenzo Danesi per l’ospitalità e per le lezioni svolte dall’istruttore Alessio Marzocchi. Ad accompagnare gli studenti del Fosoombroni sono stati gli insegnanti Stefano Rosini, Silvia Madioni e Gabriella Corzani, oltre al coordinatore del corso a indirizzo sportivo Amedeo Gabbrielli.