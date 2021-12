153mila euro per i buoni viaggio: il bando è online. Requisiti e come richiederli

GROSSETO – A partire da oggi è possibile presentare domanda per accedere ai buoni viaggio destinati a persone a mobilità ridotta o in condizione di disagio.

La misura è rivolta a quelle persone che presentano un impedimento fisico, mobilità ridotta o qualsiasi altra patologia o disabilità comunque accertata, ma anche necessità derivanti da problematiche familiari, scolastiche o lavorative.

Possono partecipare anche i cittadini di età pari o superiore ai 65 anni, chi si trova in stato di gravidanza o in una situazione di fragilità economica e ha necessità di recarsi alle strutture sanitarie o centri vaccinali, pubblici o privati, anche al di fuori del Comune di Grosseto.

153mila euro è la cifra prevista per l’emanazione di buoni viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e comunque fino a 20 euro di spesa per ogni singola corsa, da utilizzare per gli spostamenti con servizio taxi, oppure di noleggio auto con conducente.

Qui il link per fare domanda e per visionare il bando: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/