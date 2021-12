La Pallacanestro Grosseto sugli scudi: Under 16 a punteggio pieno, Under 17 corsari a Firenze

GROSSETO – Un altro fine settimana positivo per la Pallacanestro Grosseto con molte luci e poche ombre. Vittoria di misura della formazione di Promozione che dopo un’emozionante partita finita all’overtime vince con la capolista Sporkenz di Colle Val d’Elsa con il risultato finale di 72-71 (foto in alto). Da segnalare il buon rientro dopo un lungo infortunio di Francesco Conti e la buona prova degli Under Zucchini, Barabesi e Caneschi.

L’Under 19 Gold rimane al palo anche in questo turno di campionato non riuscendo a respingere l’assalto di GMV Basket che porta a casa i due punti vincendo 53-57.

Continua l’ottimo percorso degli Under 17 Gold che vincono in trasferta a Firenze ospiti di Pino Dragons 58-68 mantenendo il primato in classifica a punteggio pieno.

A punteggio pieno anche la formazione Under 16 di coach Di Patria che chiude il girone di andata vincendo in casa contro il Piombino per 75-39, dimostrando uno strapotere che dovrà però essere confermato nella seconda parte del girone e soprattutto nella fase successiva.

Seconda vittoria consecutiva per gli Under 15 che superano in trasferta l’Invictus Livorno con il risultato di 30-45: un’iniezione di fiducia per i ragazzi di coach Conti in vista delle prossime partite del loro difficile girone.

Battuta d’arresto per gli Under 14 Elite che escono sconfitti per 69-40 in casa di Pistoia Basket 2000 capolista del girone B di questo campionato che si sta dimostrando di livello molto alto.

Partita senza storia quella al Pala Austria che ha visto incontrare nel derby dei più piccoli gli Under 13 della Pallacanestro Grosseto (foto in basso) e quelli della Gea Basketball B. Il finale di 158-2 parla da solo: difficile per i giovani allenati da coach Massai mantenere alta la concentrazione in una partita il cui scopo è stato solo quello di avvicinarsi alla fase successiva sicuramente più impegnativa ma che dimostra che quando nel settore giovanile, a livello cittadino e non solo, si applicano costanza, dedizione, impegno e lavoro continuo i risultati si vedono, soprattutto in un importante passaggio dal minibasket al basket “dei grandi”.