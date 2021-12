In città il cimitero delle moto: cannibalizzate a abbandonate

FOLLONICA – Giacciono sul ciglio della strada da ormai mesi: due motorini che sono stati abbandonati da qualcuno e ormai cadono a pezzi essendo stati esposti alle intemperie e oltrettutto vandalizzati.

La foto della situazione di degrado è stata pubblicata sul gruppo Facebook “Follonica e le sue criticità”.

Ci troviamo in via Piemonte nella città del Golfo e la visione dei mezzi abbandonati non è un bel biglietto da visita per i turisti, ma nemmeno per i residenti che hanno più volte segnalato al Comune i due motorini distrutti, nella speranza che la Polizia municipale li venga a rimuovere il prima possibile.