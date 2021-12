Il Rotary club di Follonica porta l’acqua nel giardino della scuola Bugiani

FOLLONICA – Venerdì scorso, 10 dicembre, gli alunni della classe 1C della scuola Bugiani hanno incontrato l’ingegnere Fabio Maria Carlini del Rotary club di Follonica, il quale ha illustrato il progetto a cui sta lavorando per portare alcune fontanelle nella zona del parco dell’Ilva.

La parte di parco che circonda la palestra è stata messa a disposizione della scuola dall’Amministrazione comunale per poter portare avanti un importante progetto promosso dai Carabinieri della Biodiversità: “Un albero per il futuro” che è iniziato durante lo scorso anno scolastico. Le fontanelle porteranno l’acqua che viene pompata da un vicino pozzo ormai inutilizzato che forniva il vecchio impianto di depurazione.

La presenza di queste cannelle permetterà di irrigare, in primavera, il prato che i ragazzi e le ragazze della Bugiani prepareranno con la semina di fiori spontanei per attirare gli insetti impollinatori, sempre più spesso minacciati dall’urbanizzazione e dall’uso dei pesticidi.

Il progetto prende spunto da un’attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa “Wildflowers: linee guida per la creazione di un prato fiorito nel giardino della scuola”. È stato possibile avviare questa attività grazie all’Amministrazione comunale di Follonica che ha concesso l’area in oggetto e finanziato l’acquisto dei semi necessari. L’amore per la natura e la sensibilità di insegnanti, alunni, associazioni e istituzioni locali permetterà anche quest’anno alla scuola secondaria Arrigo Bugiani di Follonica di distinguersi per il rispetto verso l’ambiente e ogni sua forma di vita e per rendere i ragazzi e le ragazze consapevoli della responsabilità che hanno nei confronti di tutto l’ecosistema e della società.