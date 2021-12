Grosseto e Fano si stringono la mano: «Avanti con la Due Mari»

GROSSETO – È stato firmato oggi alla presenza del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del sindaco di Fano, Massimo Seri, il protocollo di intesa che segna la collaborazione tra i due comuni con lo scopo di agire, insieme a tutti i rappresentanti dei territori interessati, per la tempestiva conclusione delle opere di completamento della strada E78 “Due mari”.

«Come sindaco ritengo che la realizzazione di una rete viaria efficiente su tutto il territorio italiano sia di fondamentale importanza non solo per la sicurezza degli automobilisti, ma anche per la crescita economica del Paese».

«Sia il Governo che il Pnrr hanno riconosciuto l’importanza strategica che riveste il completamento di un’opera cruciale come la E78 Grosseto-Fano. Ora, insieme con il sindaco di Fano uniamo le forze per far sentire la nostra voce chiedendo risposte concrete e veloci».