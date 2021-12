Ennesimo caso di violenza su una donna: la condanna del sindaco e della commissione Pari opportunità

CAPALBIO – “Esprimiamo una gravissima condanna per qualsiasi comportamento violento e siamo certi che, per quanto riguarda il caso registrato nel nostro territorio, le forze dell’ordine e la giustizia faranno il loro corso”.

È questo il commento del sindaco Gianfranco Chelini alla notizia che riguarda la violenza subita da una cittadina di Capalbio. E alla condanna per ogni forma di violenza “… che – aggiunge il sindaco – sta diventando sempre più una piaga sociale, con una continua escalation che dobbiamo assolutamente fermare”, si aggiunge anche un messaggio da parte della commissione Pari opportunità.

“L’attivismo e l’attività di volontariato contro la violenza sulle donne – ricorda la presidente Stefania Rosca – ha permesso di sostenere da subito la vittima e di darle il sostegno di cui adesso ha bisogno. Ricordiamo a tutte le persone che si trovassero in difficoltà che nel nostro territorio è presente una rete attenta e operativa, grazie anche al lavoro del punto di ascolto del centro antiviolenza, alla quale possono rivolgersi. Il compito di una comunità civile è prendersi cura dei soggetti più deboli e dare loro gli strumenti per uscire dalle situazioni di difficoltà e disagio: nessuna sarà lasciata sola. Una frase che non è solo un motto ma rappresenta il nostro impegno concreto”.