Coronavirus: 48 nuovi casi e 35 guariti in Maremma. Positivi sotto quota mille. Tre ricoveri in più

GROSSETO – Sono 48 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore (ieri 41), 21 dei quali nel comune capoluogo e 12 in quello di Follonica. E’ quanto si legge sul report quotidiano della Asl.

Tra le ore 14 del 13 dicembre e le ore 14 di oggi, 15 dicembre, sono stati processati 872 tamponi (ieri 339). Il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati) scende al 5,5% (ieri 12,1%).

Le persone positive in carico alla Asl sono 959 (ieri 1008). Nelle ultime 24 ore sono state registrate 35 guarigioni (ieri cinque).

Tre ricoveri in più: 27 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid (ieri 24). Cinque persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva (come ieri). I ricoveri totali per Coronavirus all’Ospedale Misericordia di Grosseto sono 32 (ieri 29).

Un anno fa in Maremma – Un anno fa (14 dicembre 2020) in provincia di Grosseto si contavano quattro nuovi casi a fronte di 254 tamponi (tasso di positività 1,6%) e all’Ospedale Misericordia di Grosseto morivano due persone. Qui erano ricoverate 41 persone (31 nei reparti ordinari e 10 in terapia intensiva). Gli attualmente positivi in Maremma erano 474 a fronte di 41 guarigioni. Un anno fa la Toscana da una otto giorni era in zona arancione dopo tre settimane di zona rossa.

I casi di oggi

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 170 Provincia di Arezzo 79 Provincia di Siena 42 Provincia di Grosseto 48 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 30 7 16 14 10 2 Grosseto 16 13 10 5 3 1 Siena 9 10 9 7 5 2 ASL TSE 55 30 35 26 18 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 7 dic Mercoledì 8 dic Giovedì 9 dic Venerdì 10 dic Sabato 11 dic Domenica 12 dic Lunedì 13 dic Martedì 14 dic Arezzo 66 33 107 81 32 89 74 79 Siena 39 30 62 38 25 39 25 42 Grosseto 31 28 59 46 45 59 41 48 Totale Asl 136 91 228 165 102 187 140 169

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Campagnatico 1 Castiglione Della Pescaia 3 Cinigiano 1 Civitella Paganico 3 Follonica 12 Gavorrano 1 Grosseto 21 Isola Del Giglio 1 Massa Marittima 1 Monte Argentario 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 9 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 27 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1005 Provincia di Siena 958 Provincia di Grosseto 872

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 907 Provincia di Siena 710 Provincia di Grosseto 959

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 850 Provincia di Siena 641 Provincia di Grosseto 911

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3133 Provincia di Siena 1602 Provincia di Grosseto 2593

Guariti Provincia di Arezzo 38 Provincia di Siena 36 Provincia di Grosseto 35