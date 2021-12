Al via la raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza

MONTE ARGENTARIO – “Un’ambulanza per l’Argentario”. E’ questo il nome della campagna con la quale la Confraternita di Misericordia di Porto S. Stefano lancia una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per il servizio territoriale di emergenza-urgenza.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di venire in aiuto alle persone, offrendo un nuovo mezzo per l’assistenza sanitaria del Comune di Monte Argentario dove l’associazione è convenzionata per il servizio di 118.

Tutti possono partecipare: enti, aziende, istituzioni, cittadini, gruppi di persone, anche con piccole cifre oppure prendendo parte alle varie iniziative che nei prossimi mesi saranno promosse con questa finalità.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il governatore Roberto Cerulli ha ribadito la convinzione che “con un piccolo sforzo possiamo contribuire ad un grande risultato. L’ambulanza servirà proprio per incrementare il nostro impegno nell’emergenza a favore di tutti”.

Il costo dell’ambulanza dotata delle apparecchiature più moderne si aggira sui 90.000 euro. Il mezzo, quattro ruote motrici, sarà allestito su un Volkswagen T6 che grazie alle sue dimensioni ridotte garantirà una maggiore accessibilità anche alle zone impervie e strette dove i più diffusi mezzi di emergenza faticano ad arrivare.

La campagna “Un’ambulanza per l’Argentario” partirà, come accennavamo, con la promozione di tante iniziative i cui ricavati saranno destinati a finanziare quest’opera a favore di tutti noi.

Tra le prime ci sarà l’apertura del Presepe della Misericordia, di una particolare tombolata e della campagna “Ricicli-amo per l’ambulanza”: iniziativa di sensibilizzazione alla raccolta differenziata a partire dai tappini in plastica da riciclare il cui ricavato sarà destinato ancora all’acquisto dell’ambulanza. “Vogliamo ricordare – conclude Cerulli – che la legge prevede incentivi fiscali, in forma di deduzioni e detrazioni, per i soggetti che elargiscono donazioni al terzo settore per promuovere la donazione”.