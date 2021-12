Trascorsi siciliani per l’ultimo acquisto del Follonica Gavorrano: è un centrocampista

BAGNO DI GAVORRANO – Ancora mercato in entrata per il Follonica Gavorrano che comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Pietro Junior Santapaola, classe 2003. Il giocatore arriva dall’Fc Messina per rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Marco Bonura. Cresciuto nelle giovanili della compagine siciliana, Santapaola vanta esperienze anche nell’Acireale, squadra di serie D, e nel Licata.