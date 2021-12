Sinistra civica ecologista: eletta l’Assemblea regionale. TUTTI I NOMI

GROSSETO – Questa mattina si sono chiuse le operazioni di voto per l’elezione dell’Assemblea regionale di Sinistra Civica Ecologista. Alla votazione, che si è svolta on-line e con voto segreto, hanno partecipato 308 aderenti, pari all’80,8% degli aventi diritto. Quaranta sono le elette e gli eletti nella lista regionale: ventuno donne (52,5%) e diciannove uomini (47,5%). Undici sono invece le persone elette in altrettanti collegi uninominali che entreranno a far parte dell’assemblea regionale in rappresentanza delle diverse circoscrizioni elettorali della Toscana.

I cinquantuno eletti, assieme ai nove soci fondatori, andranno a costituire l’Assemblea regionale di Sinistra Civica Ecologista, organo che sarà rinnovato ogni anno.

Ecco i nominativi dei 60 componenti l’Assemblea regionale di Sinistra Civica Ecologista:

Elette ed eletti nella lista regionale (40)

Cristiana Ancisi, Francesco Anselmi, Luca Baccelli, Alessio Berti, Daniele Bianucci, Nicola Calandriello, Tiziano Carradori, Elisabetta Catalanotto, Consuelo Cavallini, Bruna Dini, Lucia Del Chiaro, Ilaria Fiori, Paolo Fontanelli, Paola Forconi, Rudi Frassineti, Stefano Fusi, Simonetta Ghezzani, Zaccarias Gigli, Valeria Giglioli, Francesco Giorgelli, Giovanni Greco, Massimiliano Kalmeta, Franco Marchetti, Teresa Monachino, Sara Nocentini, Irene Noto, Leo Orsi, Eleonora Padula, Daniele Palermo, Simonetta Pecini, Eleonora Petracci, Francesco Romizi, Alice Rughi, Silvana Sechi, Luisa Simonutti, Andrea Sirgiovanni, Sonia Soldani, Zoe Stroobant, Rossella Teodori, Mauro Valiani.

Elette ed eletti nelle circoscrizioni (11)

Giancarlo Cateni (circoscrizione Arezzo), Vincenzo Pizzolo (circoscrizione Firenze 1), Andrea Pagliai (circoscrizione Firenze 2), Eluisa Lo Presti (circoscrizione Firenze 3), Massimo Dreucci (circoscrizione Firenze 4), Marco Giuliani (circoscrizione Grosseto), Maurizio Franceschi (circoscrizione Lucca), Angelica Gatti (circoscrizione Massa-Carrara), Paolo Fornai (circoscrizione Pisa), Mattia Nesti (circoscrizione Pistoia), Marco Nasorri (circoscrizione Siena).

Soci fondatori (9)

Monica Barni, Alessio Biagioli, Simone Bartoli, Cristiana Inglese, Daniela Lastri, Daniele Lorenzini, Simone Siliani, Serena Spinelli, Giacomo Trentanovi.