“Promuoviamoci insieme”: il bando da 200mila euro registra il tutto esaurito

GROSSETO – Grande successo per “Promuoviamoci insieme”, il bando promosso dal Comune di Grosseto per il sostegno alle piccole e micro imprese locali.

I 200mila euro di contributi rivolti al tessuto imprenditoriale locale per la promozione e il marketing, l’abbattimento delle barriere architettoniche e le spese anti-covid sono stati esauriti ancor prima della data di scadenza del bando, fissata per il 31 dicembre.

“L’amministrazione comunale continua il suo incessante impegno a favore delle categorie produttive – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle attività produttive, Bruno Ceccherini -: in particolare il bando “Promuoviamoci insieme” si è dimostrato essere una misura particolarmente adatta alle necessità delle imprese, con 200mila euro che saranno utilizzate per accrescere la competitività della Maremma nel resto del Paese. L’esaurimento del fondo quando mancano ancora tanti giorni dalla scadenza del bando dimostra che la direzione in cui ci stiamo muovendo è giusta e apprezzata”.