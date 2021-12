Pro loco, convocata l’assemblea dei soci. Aperte le candidature per il nuovo direttivo

GROSSETO – La Proloco di Grosseto per mercoledì 15 dicembre alle ore 18,00 ha convocato l’assemblea generale dei soci.

Nel corso dell’assemblea, il presidente Umberto Carini (in foto), dopo un breve riassunto sugli ultimi eventi storico-culturali a cui la Proloco ha partecipato (mostre, concerti musicali, presentazioni di libri, visite di studenti) illustrerà i progetti che saranno sviluppati prossimamente, metterà in votazione l’approvazione del bilancio preventivo 2022, accoglierà le candidature per il rinnovo degli organi direttivi per il prossimo triennio e darà comunicazioni sul registro unico del terzo settore.

La sede della Proloco in piazza del Popolo, 3 è aperta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10,30 alle 12 e il sabato solo su appuntamento.