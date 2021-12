Le giovanili della Blue Factor sfiorano l’en plein, tre successi nell’ultimo weekend

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La serie A2 dopo il successo contro il Prato (9-2) va ora in letargo. Il campionato per la Blue Factor riprenderà solo ad anno nuovo, visto che il prossimo turno per i biancocelesti è stato posticipato ad aprile a Giovinazzo. In pista il Castiglione tornerà ufficialmente a metà gennaio per la sfida al Casa Mora contro il Decom Roller Matera. L’allenatore Massimo Bracali manterrà comunque alta la concentrazione, con allenamenti mirati: “Dopo la sconfitta a Sarzana abbiamo sfruttato al meglio le tre gare casalinghe (vittorie contro Camaiore, Grosseto e Prato) e siamo in una ottima posizione di classifica. Anche contro lo stesso Prato siamo stati bravi ad indirizzare la gara sui giusti binari a noi convenzionali e attaccare con continuità, mettendo sotto la formazione di Enrico Bernardini che ha comunque lottato senza mai arrendersi. La nostra volontà è di continuare su questa strada. La stagione è ancora lunga e ci sono molte partite interessanti. Vogliamo farci trovare pronti”.

Nel fine settimana ottime prove delle squadre giovanili. L’Under 19 è andata ad espugnare la pista di via Mercurio a Grosseto, con una prestazione convincente e vittoria dei ragazzi di Carlo Gucci per 8-4, ribadendo la vittoria anche dell’andata. Niente da fare per l’Under 17 di Gigi Brunelli che ha resistito solo nel primo tempo, chiuso sull’1-1, di fronte alla capolista Follonica per l’occasione con Sergio Silva in panchina: nella ripresa gli azzurri del golfo sono passati per chiudere per 9-1. Vittoria senza problemi per l’Under 15 di Marco Mantovani (nelle foto) che ha superato per 24-2 a domicilio il Cp Grosseto (7 gol per Ren), e per l’Under 11 che ha battuto per 19-0 il Prato (7 gol per Cornacchini).

Serie A2

I risultati della 7a giornata: Gamma Innovation Sarzana-Decom Roller Matera 8-7, Rotellistica Camaiore-Indeco Afp Giovinazzo 2-0, Blue Factor Castiglione-Startit Prato 9-2, Cgc Viareggio-Sgs Forte dei Marmi 3-5. Riposa Alice Grosseto.

Classifica serie A2 girone B: 18 Sarzana+, 15 Castiglione, 13 Forte dei Marmi, 12

R.Matera+, 9 Cgc Viareggio* e Rotellistica Camaiore, 7 Afp Giovinazzo+, 1 Alice Grosseto, 0 Prato++. *una gara in meno, +una gara in più. Marcatori g.B: 23 Vargas (R.Matera), 16 Buralli (Castiglione), 15 E.Cinquini (Sarzana), 11 Pistelli (Sarzana) e Minali (R.Camaiore), 10 Gual (Forte dei Marmi).

Serie B

Il campionato inizierà il prossimo 9 gennaio 2022

Under 19 CP GROSSETO vs BLUE FACTOR CASTIGLIONE 4-8

CP GROSSETO: Vittoria Masetti, Sorbo; T.Giusti, L.Alfieri, Ricceri, Casini, L.Ciupi. All. Brizzi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: A.Donnini, Grossi; Della Giovampaola, Cardi, M.Mantovani, Guarguaglini, Onori, Santoni, F.Montauti, E.Perfetti. All. Gucci.

ARBITRO: Moretti di Follonica.

RETI: pt (3-5) 1’57 Santoni (C), 2’18 Onori (C), 6’40 e 9’52 pp L.Alfieri (G), 14’11 pp F.Montauti (C), 14’46 Ricceri (G), 21’08 Guarguaglini (C), 21’51 Santoni (C); st 3’27 E.Perfetti (C), 4’49 Cardi (C), 15’54 Onori (C), 18’03 Sorbo (G).

I risultati della 9a giornata: Spv Viareggio-Gamma Innovation SarzanaA 2-6, Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-8, Gamma Innovation SarzanaB-Mt Forte dei Marmi 0-10.

Classifica Coppa Italia Under 19, zona 4: 22 Sarzana A*, 21 Forte dei Marmi, 16 Castiglione, 12 Spv Viareggio, 6 Cp Grosseto*, 0 Sarzana B. *una gara in meno

Under 17 BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs FOLLONICAA 1-9

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Peruzzi Squarcia, Shareef; L.Mantovani, Pomella, Cardi, G.Donnini, Bigliazzi, Valenti, Tognarini, Raspanti. All. Brunelli.

FOLLONICA A: Bussotti, Mugnaini; Premoli, Masini, Giabbani, C.Bracali, Faelli, Galgani. All. Sergio Silva.

ARBITRO: Moretti di Follonica.

RETI: pt (1-1) 7’18 C.Bracali (F), 23’25 Bigliazzi (C); st 6’29 Faelli (F), 8’17 Galgani (F), 14’01, 14’09 e 15’09 Faelli (F), 21’57 Premoli (F), 24’59 pp Masini (F).

I risultati dell’8a giornata: Blue Factor Castiglione-Follonica A 1-9, Mt Forte dei Marmi-Pumas Viareggio 2-7, Gamma Innovation Sarzana-Follonica B 3-4.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 17, zona 4: 19 Follonica, 18 Follonica B, 16 Pumas Viareggio, 7 Sarzana, 6 Forte dei Marmi, 3 Spv Viareggio, 1 Castiglione.

Under 15 CP GROSSETO vs BLUE FACTOR CASTIGLIONE 2-24

CP GROSSETO: Convertiti Mann; L.Balducci, Betti, Turbanti, N.Balducci. All. Mazzini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Berni, Palushi, G.Donnini, Mugnai, Rosadini. All. M.Mantovani.

ARBITRO: Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (1-11) 7’20 Palushi (C), 8’04 Ren (C), 8’16 rig. Betti (G), 9’37 Palushi, 10’05 Ren (C), 10’32 Palushi (C), 14’13 Mugnai (C), 17’51 G.Donnini (C), 18’32 Rosadini (C), 21’56 Berni (C), 22’52 e 24’12 Ren (C); st 5’43 e 6’27 Palushi (C), 7’21 Mugnai (C), 8’10 G.Donnini (C), 8’35 Mugnai (C), 9’09 Palushi (C), 13’42 Ren (C) 14’09 Palushi (C), 15’19 Turbanti (G), 19’16 Ren (C), 19’40 rig. Mugnai (C), 20’04 Ren (C), 22’52 Rosadini (C), 23’02 Mugnai (C).

I risultati dell’8a giornata: Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 2-24, Mt Forte dei Marmi-Spv ViareggioA 7-0, Cgc Viareggio-FollonicaA 2-7, Gamma Innovation Sarzana-Spv ViareggioB 8-1.

Classifica campionato under 15: 24 Forte dei Marmi, 18 Spv Viareggio A, 16 Follonica, 14 Sarzana, 9 Castiglione, 7 Cgc Viareggio, 6 Spv Viareggio B, 0 Cp Grosseto.

Under 11 BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs PRATO 19-0

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Sinjari; De Salvatore, Nucci, Cornacchini, Sforzi, Bagnoli. All. M.Mantovani.

TIPOGRAFIA SENESI PRATO: Picci; Castagnozzi, Paccosi, Bruno, Santiccioli. All. Raggioli.

ARBITRO: Moretti di Follonica.

RETI: pt (9-0) 3’02, 3’09 e 4’44 Cornacchini (C), 4’20 Bagnoli (C), 4’44 De salvatore (C), 8’02 Bagnoli (C), 12’15 Cornacchini (C), 13’03 Sforzi (C), 13’54 De Salvatore (C); st 0’05” Sforzi (C), 0’11” Cornacchini (C), 0’27” e 0’35” Bagnoli (C), 1’25 Sforzi (C), 1’15” Cornacchini (C), 2’13 Sforzi (C), 6’14 Cornacchini (C), 7’57 Bagnoli (C), 8’55 Sforzi (C).

I risultati della 6a giornata: Rotellistica Camaiore-Forte Versilia Roller 1-3, Cp Picchianti Grosseto-Follonica 0-9, Cgc Viareggio-Gamma Innovation Sarzana 1-15, Blue Factor Castiglione-Tipografia Senesi Prato 19-0.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 11, zona 4: 18 Follonica, 12 Castiglione* e Grosseto*, 9 Sarzana* e Forte Versilia Roller, 6 Rotellistica Camaiore*, 0 Cgc Viareggio e Prato. *una gara in meno.