In memoria di Marino Armellini: inaugurata la nuova sezione Anpi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Domenica, 12 dicembre, è stata inaugurata a Castiglione della Pescaia la nuova sezione Anpi, che è stata intitolata alla memoria del partigiano castiglionese Marino Armellini, morto in combattimento durante la Resistenza contro il nazifascismo”, recita la nota di Graziano Poli, presidente della nuova sezione Anpi di Castiglione della Pescaia.

“La nascita della sezione Anpi, anche a Castiglione, è importante perché, con iniziative ed eventi, vuole far sì che che tutti i suoi cittadini ed in particolare i giovani non perdano la memoria di chi si è sacrificato anche qui per le nostre libertà e gli appartenenti all’associazione si impegneranno a ricordarne le gesta che hanno portato alla nascita della nostra costituzione antifascista impregnata dei più altri valori di democrazia, che dovranno essere sempre divulgati e difesi”.

“All’incontro – prosegue la nota – erano presenti Il sindaco Elena Nappi e tutti i membri della giunta, il presidente provinciale dell’Anpi Luciano Calì, e i presidenti delle sezioni di Grosseto, Giuseppe Corlito, di Follonica, Claudio Bellucci, di Massa Marittima, Nadia Pagni, e il vicepresidente di Roccastrada Emilio Biondi”.

“E’ intervenuto in ricordo di Marino il fratello Pier Luigi; inoltre sono stati ricordati altri partigiani castiglionesi, combattenti e patrioti, da figli, nipoti e parenti presenti all’evento”.

“Sono stati eseguiti canti partigiani dal trio musicale composto da Angelo Stefanini alla fisarmonica, Enrico Nesi alla chitarra e dal cantante Luca Marchetti”, ha continuato.

“Fanno parte del direttivo della sezione Anpi Armellini Marino di Castiglione della Pescaia, oltre al presidente Graziano Poli, i vicepresidenti Giacomo Giallini, Giuseppe Carozza, il segretario Carlo Acciari, il tesoriere Loris Terranzani, Bruno Benini e Luigi Cesareo.