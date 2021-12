Fine settimana avaro per le giovanili del Circolo Pattinatori, Castiglione prevale in Coppa

GROSSETO – Tre sconfitte nello scorso fine settimana per le giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto.

Il C.P. Hobbystore Under 19 (nella foto) ha perso il derby di Coppa Italia con il Castiglione al termine di una gara bella e ben giocata dai ragazzi di Alessandro Brizzi, che dopo aver subito le reti iniziali di Santoni e Onori hanno agganciato il 2-2 grazie alla doppietta di Alfieri (la seconda su tiro diretto). Ricceri ha poi risposto a Guarguaglini per il 3-3. Dopo essere andati al riposo in vantaggio 5-3, il Castiglione ha allungato fino all’8-3. Di Sorbo il gol dell’8-4 finale.

Under 19, Hobbystore Grosseto-Castiglione 4-8

HOBBYSTORE: Vittoria Masetti; Giusti, Alfieri (2), Ricceri (1), Casini, Leonardo Ciupi, Alessandro Sorbo (1). All. Alessandro Brizzi.

CASTIGLIONE: Donnini, Grossi; Della Giovampaola, Cardi (1), Matteo Mantovani, Guarguaglini (1), Onori (2), Santoni (2), Montauti(1), Perfetti (1). All. Carlo Gucci.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

Senza un portiere di ruolo e senza riserve, il C.P. Bora Bora Under 15 è stato invece travolto dal Castiglione di Marco Mantovani (24-2). Gli ospiti, avanti 11-1 al riposo, non hanno trovato resistenza contro una formazione costretta a schierare in porta Leonardo Convertiti Mann.

Under 15, Bora Bora Grosseto-Castiglione 2-24

BORA BORA: Leonardo Convertiti Mann; Leonardo Balducci, Betti (1), Turbanti (1), Nicholas Balducci. All. Antonio Mazzini.

CASTIGLIONE: Sharef; Ren (7), Berni (1), Palushi (7), Donnini (2), Mugnai (5), Rosadini (2). All. Marco Mantovani.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Il C.P. Picchianti, nel big-match di via Mercurio con il Follonica Hockey di Fabio Bellan, ha tenuto testa agli avversari per tutto il primo tempo, concluso sul 2-0. Nella ripresa la capolista, arrivata alla sesta vittoria di fila, ha allungato fino al 9-0, complice la stanchezza subentrata nei piccoli grossetani. Il quintetto di Stefano Paghi è comunque in piena corsa per un posto nelle finali nazionali.

Under 11, Picchianti Grosseto-Follonica 0-9

PICCHIANTI: Costanzo; Alexander Convertiti Mann, Tonini, Edward Convertiti Mann, Pucillo, Alice Sorbo, Boni, Celata, Gabriele Sorbo. All. Stefano Paghi.

FOLLONICA: Asta, D’Agostino; Stoluto, Donati (1), Bacci, Moda (1), Giabbani (6), Tonarelli. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.