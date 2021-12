Festeggiamenti e buoni propositi in casa InvictaSauro: «Avanti con impegno e insegnamenti»

GROSSETO – Festeggiamenti natalizi e per l’inizio del nuovo anno per il presidente della Asd Invictasauro Paolo Brogelli con i propri allenatori e dirigenti. A tutto lo staff tecnico e dirigenziale, il presidente ha offerto una cena che ha cementato ancora di più la stima e l’amicizia tra i presenti e naturalmente è terminata con un brindisi e i classici auguri.

Il massimo dirigente della società, al termine della serata, organizzata presso il Centro Sportivo di via Lago di Varano, ha consegnato un panettone o pandoro e una bottiglia di spumante a tutti i presenti, chiedendo loro il massimo impegno per continuare la stagione con la grinta e la voglia di crescere. In particolare, per la prima squadra di proseguire la splendida avventura iniziata, per il settore agonistico, di rimanere e raggiungere il traguardo delle tre formazioni nei campionati regionali e per la scuola calcio, di far crescere i ragazzi e bambini insegnando loro calcio, ma anche amicizia e spirito di squadra.