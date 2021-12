Doppietta per le Under 16 dell’Invicta Volley: Follonica e Riotorto battute in una settimana

GROSSETO – Altri due successi ravvicinati per le Under 16 dell’Invicta Volley dei coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli, che nel giro di una settimana hanno battuto 3-0 sia la Pallavolo Follonica che il Riotorto, consolidando il secondo posto del girone A. Due trasferte nelle quali le grossetane hanno sperimentato nuovi schemi di gioco e diverse soluzioni in attacco; tutte le ragazze della rosa sono potute scendere in campo a dare il loro contributo.

Molto positivi gli esordi del centrale Cammilla Cardalesi e della banda Camilla Brasini che si sono ben comportate in campo. Ora il team grossetano si preparerà per gli ultimi due impegni del 2021: mercoledì 15 dicembre il derby contro la capolista Grosseto Volley School e domenica 19 quello contro la Pallavolo Grosseto, a conclusione del girone di ritorno.

La formazione delle Under 16 dell’Invicta Volley: Alfieri, Ambrosecchio, Bosi (K), Cappelli (L2), Cardalesi, Coratti, Geracitano, Giorgi, Brasini, Marretti (L1), Parronchi, Petrucci, Rolando.