Dalla Prima Divisione alle Under 13, tris di successi per la Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Tris di successi per tre rose della Pallavolo Grosseto, che gioisce sia col settore giovanile che con la prima squadra. Vittoria per 3-0 delle Under 16 della Giorgio Peri Grosseto con il New Volley grazie ad una bella continuità di gioco; i parziali sono stati 25-20; 25-14 e 25-19, che fanno consolidare al team di Stefano Spina il secondo posto nel girone.

“Le prestazioni di questo weekend – ha commentato la società – rilanciano a pieni voti le ambizioni della nostra formazione, che sarà chiamata nel prossimo fine settimana a contendere il primo posto contro il fortissimo Cecina”.

Sorridono anche le Under 13 Luca Consani nel palazzetto di Donoratico, battendo 3-0 le locali nella seconda giornata.

Il sestetto grossetano è stato bravo ad indirizzare subito i set dalla sua parte e pur con qualche errore ha chiuso tutti i set senza affanni portando a casa altri tre punti importanti coi parziali di 25-18, 25-16 e 25-12 e consolidando il primo posto in classifica nonostante una rivale agguerrita.

La formazione grossetana: Gaia Giovani, Odessa Di Rienzo, Sofia Guidoni, Clara Balestri, Chiara Priori, Ginevra Consani, Viola Armini, Camilla Peri, Emma Rossi, Luigia Iaccarino e Cecilia Centrella. Allenatore Ilaria Colella, vice allenatore Andrea Rossi, dirigente accompagnatore Lucia Zorzi.

Seconda vittoria del campionato di Prima Divisione per la Luca Barbarossa Grosseto a spese di un buon Volley Piombino, battuto 3-1.

Prestazione davvero convincente per le bimbe di Stefano Spina nonostante la sensibile differenza di età tra le due formazioni. Questi i parziali: 22-25; 25-11; 25-17 e il decisivo 25-22. Segnali incoraggianti sono arrivati da tutti i reparti: ottima battuta, ricezioni, difese e attacchi degni della categoria, con una condotta di gara esemplare che fa ben separare per il proseguo del torneo.