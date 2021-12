Crescono le Under 13 della Gea, successo casalingo per le Under 15

GROSSETO – Miglioramenti e buoni risultati per le formazioni giovanili della Gea Basketball Grosseto. Il campionato Under 13 di basket è arrivato alla penultima giornata della prima fase, con le due formazioni della Gea, Gatta Mangiona e Chicche e Chic, composte da ragazzi alla prima esperienza, che stanno crescendo di settimana in settimana, anche se devono misurarsi con i più esperti giocatori della Pallacanestro Grosseto, guidati da Lorenzo Massai. “In questo momento – sottolinea il coach Pablo Crudeli – più importante del risultato è riuscire a creare un gruppo omogeneo”.

Nel derby di domenica mattina in via Austria la Gea Gatta Mangiona s’è arresa alla Pallacanestro Grosseto per 158-2, riuscendo a segnare solo due punti nel secondo quarto (grazie a Berretti), ma per i ragazzi di Crudeli, quasi tutti del 2010, una sconfitta servirà per crescere, per imparare a reagire.

GEA CHICCHE E CHIC: Joel Berretti, Anselme Faragli, Jacopo Innocenti, Niccolò Ronchini, Filippo Grascelli, Andrea Camilli, Mattia Ciolfi, Daniel Danti, Tommaso Fommei, Elia Galli, Sebastiano Gambineri, Diego Gemignani. All. Pablo Crudeli.

PALLACANESTRO GROSSETO: Caciagli, Zagandori, Ense, Tronchi, Monticini, Dalla Costa, De Minicis, Giannini, Mantiloni, Tasselli, Milan, Pegoraro. All. Massai.

ARBITRO: Ginesi di Grosseto

PARZIALI: 0-41, 2-26, 0-47, 0-44.

Alla prima fase la Gea Basketball si è presentata con due squadre, visto che sono complessivamente 26 gli atleti tesserabili per la Under 13.

Questa la rosa della Gea Gatta Mangiona: Samuele Cardone, Chistopher Hadzovich, Kevin Jaquez Ortega, Riccardo Meneghetti, Lorenzo Desiante, Jacopo Saveri, Antony Tavarez, David Capverde, Riccardo Ciccarelli, Gabriele Perin, Diego Savonarola, Francesco Kaloti, Elia Mantellassi, Lorenzo Valentini.

I risultati delle gare fin qui disputate: Chicce e Chic-Gatta Mangiona 101-17, Pallacanestro Grosseto-Chicche e Chic Gea 154-18, Gatta Mangiona-Pall. Grosseto 0-20, Gatta Mangiona-Chicche e Chic 18-82, Chicche e Chic-Pall. Grosseto 2-158. Sabato ultimo match della prima fase Pall. Grosseto-Gatta Mangiona.

Torna al successo la formazione Under 15 targata Acqua & Sapone, che ha superato al Palasport di via Austria il Basket Golfo Piombino (61-54 il finale). Le biancorosse guidate per l’occasione da Pablo Crudeli hanno sempre avuto in pugno la partita e solo nel secondo quarto, chiuso con il parziale di 16-10 per il quintetto ospite, hanno rischiato di venire raggiunte. La gara è comunque rimasta in equilibrio anche nel secondo tempo con Acqua & Sapone, trascinato da Clara Nunziatini (24 punti, 8/19 da due), Chiara De Michele e Giulia Faragli, che non ha però permesso alle avversarie di avvicinarsi più di tanto, riuscendo alla fine a chiudere con un margine di sette punti. Domenica prossima a Ponte Buggianese le ragazze grossetane affronteranno la P.F. Montecatini.

Under 15, Acqua & Sapone Gea-Basket Golfo 61-54

ACQUA & SAPONE: Valleriani, Di Traglia, Merlini 2, Nunziatini 24, De Michele 14, Rapisarda, Silvat Gabrielli, Faragli 21. All. Pablo Crudeli.

BASKET GOLFO: C. Vallini 9, Cananzi, Bigio 18, Murzi 4, Signorini 6, Giannini 12, Frequenti, V. Vallini, Marchioni, Alfonsi 5, Silvino. All. Minuti.

ARBITRI: Scurti e Mazzei di Grosseto.

PARZIALI: 19-12, 29-28; 48-42.

USCITE PER FALLI: Nunziatini, C. Vallini, Giannini.