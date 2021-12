Caos sulla strada, l’ambulanza rimane bloccata: doveva soccorrere una ragazza sulle piste

AMIATA – Giornata da tutto esaurito sul Monte Amiata e caos sulla strada che porta alla Vetta. Parcheggi selvaggi che hanno causato il blocco di un’ambulanza che ieri pomeriggio avrebbe dovuto raggiungere una delle piste per soccorrere una persona.

Dalle testimonianze che sono giunte alla nostra redazione, una ragazza era rimasta ferite dove essere finita contro un albero a bordo sullo slittino sul quale stava percorrendo una delle piste del comprensorio amiatino.

Il blocco dell’ambulanza, come dimostra anche un video postato su Facebook nella giornata di ieri, è avvenuto in località Pianello intorno alle 16.

In tanti sui social hanno protestato per questa situazione sopratutto criticando l’atteggiamento di chi avrebbe dovuto vigilare: era noto infatti, come dicono alcune persone che ieri erano presenti, che ci sarebbe stato il pienone dopo la prima vera nevicata della stagione.