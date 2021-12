160mila euro dal Comune per aiutare le famiglie: ecco come presentare la domanda

PIOMBINO – A partire da oggi, lunedì 13 dicembre, fino alla mezzanotte del 28 dicembre i cittadini potranno presentare la domanda per il contributo straordinario per il sostegno all’abitare rivolto ai nuclei familiari composti da pensionati fragili o con componenti in condizione di handicap grave. La risorsa complessiva di 160 mila euro non è destinata al supporto diretto all’handicap o al reddito, ma al sostegno dei nuclei nelle spese di gestione dell’abitazione. Il contributo una tantum di 500 euro per singolo nucleo familiare sarà concesso a coloro che abbiano fatto domanda e, oltre ad avere la residenza nel Comune di Piombino, risultino in possesso dei requisiti specifici riportati nel bando.

In particolare, il contributo ai pensionati fragili è destinato a coloro che percepiscano un pensione di anzianità e facciano parte di un nucleo familiare la cui somma dei redditi del 2020 sia inferiore a 10 mila euro, che vivano in un solo alloggio privato, non ne possiedano eventualmente altri di proprietà e non abbiano una rete familiare in grado di sostenerli. Il contributo ai nuclei familiari con componenti colpiti da handicap grave è destinato invece ai nuclei che al cui interno risulti convivente anagraficamente una persona con certificazione di invalidità ex art. 3 comma 3 L 104/1992, che abbiano un indicatore Isee valido del nucleo familiare sotto i 16.500 euro, vivano in un solo alloggio privato e non ne possiedano eventualmente altri di proprietà.

Potrà essere presentata domanda da parte di un solo componente per nucleo familiare. Le due misure non sono cumulabili tra loro, ma sono cumulabili con altre misure di sostegno all’abitare di cui il nucleo abbia beneficiato nel corso del 2021. Il Comune formulerà una graduatoria definitiva di assegnazione e il contributo verrà erogato fino ad esaurimento della risorsa.

Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo predisposto dal Comune. I moduli e i bandi potranno essere ritirati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, oppure nella bacheca all’entrata del Comune. Sarà altrimenti possibile ritirarli al Quartiere Salivoli in Lungomare Marconi 280 e al Quartiere Porta a Terra in via dell’Arsenale 4 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, nonché al Quartiere Riotorto in via Adige 1, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.

I bandi e la modulistica sono pubblicati sul sito del Comune di Piombino all’indirizzo: https://trasparenza.comune.piombino.li.it/pagina728_sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici.html

Una volta compilate, le domande potranno essere consegnate a mano nelle medesime sedi dei Quartieri agli stessi orari oppure inviate tramite Pec all’indirizzo: comunepiombino@postacert.toscana.it