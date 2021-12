GROSSETO – Hanno staccato le teste del presepe di piazza Dante. Nella notte qualcuno si è divertito a vandalizzare il presepe che è stato allestito in piazza, sotto il grande albero che si trova di fronte al Duomo.

«Chi l’ha fatto come minimo deve beccarsi una bella sberla» afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna particolarmente adirato mentre annuncia che verranno visionate le telecamere.

Il primo cittadino prosegue: «Così non va bene, ho già segnalato: verificheremo chi sia stato a compiere questo atto ridicolo, vergognoso, nefando, inutile in un momento in cui si sta cercando di ripartire; ma se qualcuno sapesse qualcosa mi avvisi per velocizzare la cosa. Piazza Dante, il presepe vandalizzato non mi sta bene».