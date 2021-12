Vaccino: accesso libero per chi deve fare la prima dose. Ecco dove andare

GROSSETO – La macchina per la campagna di vaccinazione contro il Covid della Asl Toscana sud est in provincia di Grosseto è in piena attività in particolare per quanto riguarda la prima e soprattutto la terza dose necessaria per potenziare la risposta immunitaria della popolazione.

A questo proposito si ricorda che la terza dose può essere fatta da tutti gli over 18 con la condizione necessaria che per sottoporsi all’iniezione siano passati almeno cinque mesi (150 giorni) dalla seconda dose di Pfizer, Moderna e Astrazeneca e dalla prima di Johnson & Johnson.

E’ possibile vaccinarsi ad accesso libero per coloro che devono ancora fare la prima dose e con prenotazione tramite il portale regionale: prenotavaccino.sanita.toscana.it per le terze dosi, presso gli hub attivi in provincia di Grosseto. Nel dettaglio per la zona sud della Provincia il centro vaccinale di Manciano nei locali delle ex Stanze in via Cavour, nella zona di Grosseto a Braccagni nella sede della GrossetoFiere e per le Colline Metallifere nella ex Fonderia a Follonica.

Infine si sta svolgendo con regolarità anche la somministrazione dei vaccini da parte dei medici di famiglia, coinvolti secondo le linee regionali, anche per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022.

In questo caso è necessario contattare il proprio medico. Per informazioni sulle vaccinazioni anti Covid è disponibile il numero verde: 800432525