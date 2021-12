Ugl chimici: «A breve la costruzione di un impianto di essiccazione del gesso»

FOLLONICA – Si è tenuto nei giorni scorsi, a Follonica, convocato dal segretario provinciale Carlo Banti, il direttivo provinciale Ugl chimici di Grosseto e Siena, al quale ha partecipato il segretario dell’Unione regionale toscana Giuseppe Dominici, il vice segretario nazionale chimici Eliseo Fiorin e il vice segretario generale Ugl Luigi Ulgiati.

Nel corso dell’incontro, fra le altre cose, sono state affrontate tematiche relative alle novità inerenti le ultime scelte del Governo sulle politiche del lavoro.

L’assemblea è stata aperta dal segretario Ugl chimici Carlo Banti il quale, dopo un saluto ai partecipanti, ha illustrato la situazione del comparto chimico territoriale, in parte contratta dal contesto sanitario attuale, ma ben assorbita dalle società del settore.

Ha informato che «la società Ferro Duo, multinazionale tedesca, a breve scadenza interverrà con la costruzione all’interno della fabbrica, di un impianto di essiccamento del gesso chimico residuo della lavorazione, non appena ricevute tutte le autorizzazioni necessarie».

«Con questo importante investimento, si permetterà il recupero di circa 250 mila tonnellate di gessi chimici, contribuendo alla riduzione dello stesso materiale, che verrà stoccato come di norma, in cave dismesse con la finalità del recupero ambientale. La scopo del progetto è mirato alla vendita del gesso utilizzato per i cementifici».

E’ poi seguito l’intervento del vice segretario generale UGL Luigi Ulgiati, del vice segretario nazionale Ugl Chimici Eliseo Fiorin e del segretario unione regionale Giuseppe Dominici.

Ulgiati è intervenuto «sulle tematiche attuali del lavoro, sia territoriale che nazionale, in particolare sui contratti collettivi ed osservatori nazionali, sull’adeguamento salariale ed inflazione, sull’innovamento tecnologico e la formazione, nonché sulle relazioni industriali e sulla partecipazione».

E’ seguito un dibattito fra i partecipanti, sugli argomenti di attualità politico sindacale toccati in apertura dai vertici nazionali, quali la riforma degli ammortizzatori sociali, il Pnrr, il Piano strategico per il paese, nonché il decreto ministeriale riguardante gli aspetti inerenti le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo e sulle relative posizioni, su questo tema, intraprese dalla confederazione.