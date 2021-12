Sull’Amiata non si scia fino al 18 dicembre: impianti chiusi

AMIATA – Nei prossimi giorni, fino a sabato 18 gli impianti e le piste del Comprensorio Sciistico dell’Amiata rimarranno chiuse.

«In questi giorni di chiusura – si legge nel comunicato di AmiataNeve – provvederemo a “sistemare” tutti i tracciati e le piste e tutti i “guai e criticità” che sono stati provocati dalla grande nevicata di venerdì e sabato (dagli atti vandalici sul tappeto in vetta; ai rami e alberi caduti nelle piste e tracciati; dalla pulizia del ghiaccio (dallo scirocco siamo passati alla neve e poi subito temperature sotto zero con conseguente formazione su impianti ed attrezzature di blocchi di ghiaccio) e tanti altri interventi necessari al buon funzionamento in sicurezza e tranquillità degli impianti che oggi erano rimasti chiusi per le vacanze di Natale».

«Oltretutto, in previsione di un Bianco Natale gli “uomini della neve” (Luca, Rossano, Umberto e Roberto), grazie alle rigide temperature previste nei prossimi giorni, desiderano e sperano di poter produrre più neve artificiale possibile da “immagazzinare” e usare in caso di sciroccate impreviste (vedere cosa è successo durante l’Immacolata) in modo da poter “sperare e sparare” che anche in caso di criticità si possa garantire l’apertura di tutta la stazione dal 23 dicembre al 9 di gennaio».