Senza patente alla guida: i carabinieri lo riconoscono, lui non si ferma all’alt e va a sbattere

MASSA MARITTIMA – Una fuga rocambolesca, prima in auto e poi, dopo l’incidente, a piedi, sperando di farla franca. Ma i carabinieri l’avevano riconosciuto già nel momento in cui gli hanno intimato l’alt al posto di controllo.

L’uomo era stato notato alla guida della propria auto in una località isolata del comune di Massa Marittima. I militari gli hanno imposto l’alt durante un normale posto di controllo.

Nel preciso momento in cui i carabinieri hanno mostrato la paletta all’auto in transito, facendo segno di accostare, hanno riconosciuto il guidatore, un soggetto già noto per altre numerose vicissitudini giudiziarie, ed attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria proprio alla Tenenza carabinieri di Massa Marittima.

Gli stessi militari, tra l’altro, mesi addietro avevano revocato all’uomo la patente di guida, sorprendendolo successivamente alla guida nonostante il provvedimento.

Nella serata del 9 dicembre, dopo l’intimazione dell’alt da parte della pattuglia, l’uomo ha pensato di tirare dritto, aumentando la sua andatura di marcia.

Ne è scaturito così un inseguimento con i Carabinieri che con sirene e lampeggianti in funzione hanno dovuto inseguire il veicolo lungo la strada provinciale 151, proseguendo poi su una strada sterrata, dove l’inseguito ha fatto diverse manovre pericolose per la circolazione stradale, sino a quando è andato a sbattere contro un tronco al margine della carreggiata ed il conducente si è allontanato velocemente a piedi tra la vegetazione.

A bordo del mezzo i Carabinieri hanno identificato il passeggero, una donna, e dopo una perquisizione al veicolo hanno rinvenuto una roncola ed un “piede di porco”.

Il conducente, dopo diversi minuti, è ritornato sul posto dinnanzi ai carabinieri che gli hanno così contestato il reato di resistenza, guida senza patente, e possesso di strumenti e oggetti atti ad offendere, più una serie di violazioni amministrative. L’uomo è il marito della donna lasciata in auto.