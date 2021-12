Rosini nel recupero, vittoria di cuore sul Flaminia per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Vittoria di cuore al 95′ per il Follonica Gavorrano, che batte 1-0 il Flaminia e torna a meno quattro dal San Donato Tavarnelle.

Subito una palla in profondità per Mugelli che prova a beffare il portiere in uscita, ma non colpisce bene e l’azione sfuma. A seguire punizione dei locali con Giustarini che calcia alto.

Al quarto d’ora si vede il Flaminia con lo slalom di area di Sciammanna ma il suo tiro termina a lato.

Al 24′ deviazione di Ombra su Ortensi; segue una serie di corner che si chiude con il tiro alto di Carta. Fuori anche il poco di Tascini su mischia. Facile preda di Sordini il tentativo di Arduini.

Poco prima del riposo Lo Sicco serve Mugelli che calcia dal centro destra, la palla viene deviata e colpisce l’esterno della rete.

A inizio ripresa palla per la testa di Mugelli, para Sordini. Al 3′ e al 7′ fuori di poco due chance di Sciamanna. Un minuto dopo Ancillai ruba palla e calcia verso la porta, para Ombra.

Al quarto d’ora contropiede di Giustarini lanciato verso la porta, ma il suo tiro a giro è troppo alto.

A seguire errore di Sordini su rinvio, ma i biancorossoblù non ne approfittano.

Ingretolli prova a sorprendere Ombra con un pallonetto da lontano, ma il portiere maremmano blocca senza problemi.

Al 31′ ci prova Berardi di testa ma la palla finisce fuori. Poco dopo assist di Giustarini per Fremura che prova il tiro cross ma la sfera viene deviata in angolo. Al 37′ grossa chance per Paun che manca di un soffio la porta. La partita sembra destinata al pareggio a reti inviolate, quando il Follonica Gavorrano conquista al 4′ di recupero l’ennesimo calcio d’angolo: Lo Sicco serve un assist perfetto per Rosini, che stacca di testa e insacca l’1-0, per due punti pesantissimi.

Mister Marco Bonura ha analizzato la partita dei suoi: “C’era un po’ di stanchezza e anche poca lucidità, più che altro nel primo tempo, poi nel secondo c’è stata un po’ di confusione ma siamo riusciti a mettere un po’ di verve in più. Abbiamo avuto qualche situazione ma abbiamo rischiato di subire gol. Loro sono una squadra scorbutica e hanno fatto la loro partita, spezzando anche parecchio il gioco. Forse avrebbero meritato anche di pareggiare, per noi sono tre punti fondamentali e adesso dobbiamo recuperare un po’ di energie. Grifoni purtroppo si è rifatto male perché ha avuto una ricaduta, se ne riparlerà ad anno nuovo. Comunque abbiamo avuto il merito di crederci fino alla fine, non è un caso che facciamo spesso gol alla fine. I cambi sono stati obbligati e alla fine ci hanno permesso di vincere, Rosini ha fatto un gran gol di testa. Si impegna e si allena bene, è volenteroso ed è stato determinante anche con il San Donato. Il gruppo deve essere unito e compatto e soprattutto tutti devono credere che possono dare una mano. La vittoria vale doppio vista la sconfitta della capolista. Sono contento perché questo tipo di partite fanno bene al morale e alla classifica”.

“Un gol alla fine è sempre emozionante – ha detto l’autore del gol Samuele Rosini – specialmente se arriva in questo modo. Ho fatto felice tutta la squadra, poi riguarderò il gol ma l’ho presa molto in alto di testa. Sapevamo che era una squadra tosta e l’abbiamo preparata in settimana. Abbiamo dato tutto, bene che siano arrivati i tre punti. Venivamo da un campo pesante di mercoledì ed era più difficile recuperare. Spero di segnare più gol possibile”.

“Dopo la zona Cesarini adesso abbiamo la zona Rosini – ha commentato nel dopopartita il vicepresidente Lorenzo Mansi – La prestazione non è stata bella, è stata certamente condizionata dall’avversario che è venuto qua a non farci giocare. Però ci siamo presi tre punti fondamentali perché davanti hanno frenato, quindi si è riaperto un po’ il campionato. Che sarà bello e tiratissimo fino alla fine, noi siamo vivi e siamo lì, cercheremo di sfruttare ogni errore. Oggi non abbiamo mai mollato e la squadra ha cuore, devo fare i complimenti a tutti. Siamo un gruppo fortissimo dal punto di vista caratteriale, abbiamo pagato mercoledì il brutto campo, oggi ci siamo rifatti. Rosini ha scelto di venire qua l’anno scorso e ci tiene, ha grinta e cuore e la sua voglia di non mollare mai si vede. Adesso vedremo sul mercato di prendere un 2003 e una punta esterna perché numericamente manca qualcosa. Poi vediamo cosa ci propone il mercato”.

“È stata una battaglia – ha detto il dg maremmano Filippo Vetrini – sono emersi il grande cuore e la voglia anche in una giornata non semplice dal punto di vista del gioco. Le nostre occasioni le abbiamo avute così come il Flaminia, ad esempio ricordo un miracolo di Ombra. Ma adesso guardiamo anche un pochino la classifica, siamo tornati a quattro punti dalla vetta anche se a pochi minuti eravamo a meno nove, questo è il bello del calcio. Davanti le nostre punte quando vengono chiamate in causa fanno un lavoro importante per la squadra, e abbiamo 12 giocatori che hanno segnato, questo è sintomo dell’importanza di questa rosa. Adesso grazie alla proprietà che ci permette di operare anche in questa fase di mercato possiamo fare qualche piccolo accorgimento. Con l’addio di Giannini abbiamo preso Gasco, poi vediamo se ci sarà la possibilità di prendere qualche quota. Ci sono ancora venti giorni e siamo vigili, vediamo se arriva l’occasione giusta ma dobbiamo dare fiducia a questo gruppo che sta facendo un campionato importante”.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Coccia, Dierna, Grifoni (35′ Fremura), Trovade (11′ st Berardi), Tascini (26′ st Fontana), Mugelli, Lo Sicco, Arduini (26′ st Rosini), Ampollini, Giustarini (37′ st Rosati). A disposizione: Nannelli, Bruni, Del Rosso, Francavilla. All. Bonura.

FLAMINIA: Sordini, Staffa (17′ st Celentano), Carta, Gasperini, Carufi (41′ st Lazzarini), Santovito, Ancillai (34′ st Barduani), Ortenzi, Sciamanna, Paun, Sarritzu (27′ st Ingretolli). A disposizione: Opara, Colalelli, Massaccesi, Coracci, Fondi. All. Nofri Onofri.

ARBITRO: Agostoni di Milano; assistenti Arizzi di Bergamo e Mastrosimone di Rimini.

RETE: 50′ st Rosini.

NOTE: ammoniti Carta, Sarritzu, Ancillai, Rosini; recuperi 1+5.