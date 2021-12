ARCIDOSSO – A seguito dell’ondata di maltempo delle ultime 24 ore, alcuni poderi del Monte Labbro sono rimasti isolati e senza corrente elettrica.

Le squadre di pronto intervento sono entrate immediatamente in servizio ed hanno lavorato incessantemente per ripristinare la viabilità e rifornire di energia gli abitanti, anche grazie all’ausilio di generatori.

“Si è trattato di un formidabile lavoro di squadra tra i nostri operai e il nostro ufficio tecnico, gli operai dell’Unione dei Comuni e la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i tecnici dell’ENEL, i volontari della VAB – ha dichiarato il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini – e voglio esprimere la profonda gratitudine dell’Amministrazione Comunale per la tempestività degli interventi e per aver ridotto al minimo i disagi agli abitanti rimasti per alcune ore isolati a seguito delle abbondanti nevicate di sabato notte”.

“Le strade sono adesso percorribili e nel giro di poche ore anche la fornitura di energia elettrica sarà ripristinata in tutte le abitazioni, garantita da generatori di emergenza”.