Opposizione: «Nell’anno del Covid a teatro spesi 121mila euro di riscaldamenti e 38mila di acqua»

FOLLONICA – «Nel 2020 al teatro forse si sono scordati i termosifoni accesi» Daniele Pizzichi consigliere Lega Salvini premier e Charlie Lynn consigliere lista civica Di Giacinto. «Può sembrare una battuta, ed in effetti lo è, ma nel corso degli approfondimenti che stiamo svolgendo sulle spese e sui costi del teatro abbiamo richiesto, tra gli altri, i consumi di luce e di acqua dello stabile dal 2015 al 2021».

«Nella speranza di trovare opportuni giustificativi, i dati che ci sono stati forniti sono impressionanti: nel periodo di riferimento le spese per i consumi energetici ammontano complessivamente a 817.000 euro, con una media annua di 116.000 euro».

«Ciò che balza agli occhi sono i consumi energetici del 2020 che ammontano a 121.000 euro – prosegue la nota -. Spesa teoricamente plausibile se non fosse però che nel 2020, a partire dal mese di febbraio, il teatro è rimasto chiuso in seguito all’emergenza Covid che ha bloccato l’intero paese. Sopratutto dai dati rilasciati dagli uffici comunali si apprende che negli anni 2018 e 2019 i consumi energetici sono addirittura inferiori pari a 114.000 euro e 115.000 euro».

«Ragionamento simile potrebbe essere fatto per i consumi di acqua. In questo caso i consumi comprendono il teatro e l’officina cilindri: nel periodo 2015 – 2021 ammontano complessivamente a 71.000 euro di cui 38.000 spesi nel solo 2020.

Di battuta in battuta verrebbe da chiedersi chi si sia lavato così tanto le mani al teatro o all’officina cilindri nell’anno di chiusura per il covid» proseguono i due consiglieri comunali.

«Sarà questo il senso di una nuova interrogazione che sarà posta al sindaco nel viaggio che stiamo compiendo sulle spese del teatro. Speriamo di trovare risposte esaurienti poiché per ora alle nostre osservazioni sui costi per gli spettacoli e la direzione del teatro non state date risposte soddisfacenti nel merito».