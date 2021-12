Nuova vita per l’Atl il Sole dopo l’incendio che distrusse l’impianto

GROSSETO – A gennaio un incendio aveva distrutto l’impianto comunale di via Leoncavallo, a Grosseto, gestito dalla Asd Atl “Il Sole Pattinaggio artistico”, come disse sul momento il presidente Francesco Gazzillo: “mandando in fumo dodici anni di lavoro e passione”.

Oggi quell’impianto, con le sue due piste, torna a nuova vita: non solo è stato ripristinato il gazebo e le strutture distrutte dall’incendio, ma una nuova tensostruttura copre ora la seconda pista, la parte relativa al ristoro e all’accoglienza è stata riprogettata e soprattutto, con un investimento da parte del Comune per circa 50mila euro, è stato installato un impianto di riscaldamento a metano che permetterà di fruire al meglio della struttura in tutti i mesi dell’anno.

“Le società sportive che gestiscono i nostri impianti – afferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, investono non solo denaro, ma tempo e passione per il loro buon funzionamento e per offrire un servizio di qualità ai ragazzi e agli altri utenti. Speriamo che quanto accaduto a gennaio non si ripeta in futuro, noi per quanto possibile saremo sempre al fianco di chi come l’Atl Il Sole non si arrende nonostante tutto”.