Notte da incubo in centro: vandali scatenati, distrutti gli addobbi del ristorante

GROSSETO – Deve essere stata una notte da incubo quella di ieri sera in centro storico a Grosseto. Oltre al presepe di piazza Duomo, appena inaugurato e già vandalizzato con le statuine rotte, altri danni si registrano sempre in quella zona e raccontano di una situazione preoccupante.

Stiamo parlando di quello che è successo nella centralissima via Goldoni, la traversa di Corso Carducci che porta a piazza San Michele e poi al teatro degli Industri, a cento metri da piazza Duomo. Lì ignoti hanno preso di mira gli addobbi di uno dei ristoranti della vita e li hanno distrutti. Addobbi appena messi in vista del Natale: alberi stilizzati, luci e altre cose. «Lo avevamo fatto – ci dice il titolare – perché vogliamo rendere il nostro locale e questa via sempre più accogliente; investiamo sempre per rendere migliore la nostra offerta, ma di fronte a questi fatti ci sentiamo impotenti. Stiamo contattando la Polizia Municipale per denunciare il fatto e con la speranza che le telecamere che sono nella zona possano almeno aver visto qualcosa che ci aiuti a individuare e a prendere i responsabili».

Tra l’altro, come ci ha raccontato il ristoratore, non è la prima volta che succedono fatti simili. «Spesso ci rubano le sedie che utilizziamo per l’esterno e non siamo libero di lasciate niente senza la paura che succeda qualcosa o che la mattina ci troviamo di fronte a qualche spiacevole sorpresa».

Un sabato sera da dimenticare per Grosseto e per il centro storico che ultimamente vede registrare alcuni fatti di cronaca che destano preoccupazione.