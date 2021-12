Mount trascina il Circolo Pattinatori, Sandrigo battuto e ascesa in zona playoff

GROSSETO – Con tre reti e un assist di un Alex Terence Mount inarrestabile, il Circolo Pattinatori Edilfox sbanca 6-4 la pista della Telea Sandrigo e almeno per una notte si sistema al quarto posto della classifica.

L’esplosione dell’attaccante, britannico con passaporto portoghese, ha facilitato il compito dei ragazzi di Federico Paghi, saliti in Veneto per dare seguito alla bella vittoria contro il Montebello. Quella di Saavedra e compagni è una vittoria della maturità, da grande squadra, sul campo di una formazione zeppa di campioni e in grande condizione, sfoderando una grande difesa (con Menichetti che ha effettuato alcune parate decisive) e alcune ripartenze micidiali.

A dare la svolta alla gara è l’attaccante inglese Alex Mount, schierato da mister Paghi nello starting five, che firma una splendida doppietta nel giro di 49 secondi. Mount prima raccoglie l’assist di capitan Saavedra, poi devia in rete un tiro di Rodriguez.

A 8’11 dalla sirena il Sandrigo ha la ghiotta occasione per accorciare le distanze, dopo un cartellino blù a Rodriguez, Giovanni Menichetti para la punizione di prima di Cacau. In power play i vicentini provano ancora con Cacau, ma la difesa grossetana resiste. La gara è intensa con occasioni da ambo le parti, anche se l’Edilfox non rischia niente.

La ripresa si apre con il gol di Diogo Neves (tripletta) che dopo appena sei secondi sorprende Menichetti con un tentativo dalla destra. La reazione del Grosseto non si fa attendere: al 2′ Paghi finalizza un veloce contropiede sull’assist di Mount. Lo scatenato Mount trova anche il terzo gol personale bruciando in velocità l’avversario e battendo Dal Monte. Una bella incursione centrale di Diogo Neves, che piazza la pallina alla destra di Menichetti, consente al Sandrigo di rimanere in partita dopo il break biancorosso. Passano sedici secondi e il Circolo Pattinatori riporta a tre le distanze di vantaggio grazie a una bella azione personale di Serse Cabella (che ha firmato il primo gol stagionale) che batte Dal Monte con un gran diagonale dalla destra.

Al 14′ c’è anche gloria per German Nacevich, che s’accentra dalla sinistra e lascia partire un gran tiro che non lascia scampo al portiere della Telea, Cristian Cocco. Il Sandrigo non molla e si riavvicina con un rigore di Neves, concesso per un fallo di Rodriguez. Il 6-4 arriva invece sulla rete dalla sinistra di Garcia, ma il Grosseto mantiene la calma e porta a casa un’affermazione fondamentale per un posto nelle Final Eight di Coppa Italia.

Telea Medical Sandrigo-Edilfox Grosseto 4-6 (p.t. 0-2)

TELEA SANDRIGO: Dal Monte, Cocco; Pallares, Poletto, Garcia, Menin, Cacau, Neves, Gavioli. All. Franco Vanzo.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, Biancucci, Paghi, Franchi, Cabella. All. Federico Paghi

ARBITRI: Andrisani di Matera e Ciccolella di Molfetta.

RETI: nel p.t. al 3′ Mount, 3’49 Mount; nel s.t. a 6″ Neves, 1’18 Paghi, 3’57 Mount, 9’38 Neves, 10’04 Cabella, 13’31 Nacevich, 15’46 Neves (rigore), 22’17 Garcia

NOTE: espulsione temporanea (2′) Rodriguez nel p.t.

I risultati della 9a giornata di A1: Tierre Montebello-Engas Vercelli 3-4 Telea Medical Sandrigo-Edilfox Grosseto 4-6. Domenica 12, ore 18: Bidielle Correggio-Ubroken Bassano. Mercoledì 15, ore 20,45: Why Sport Valdagno-Hp Matera, GDS Forte dei Marmi-Wasken Lodi, Gsh Trissino-Galileo Follonica, Gamma Sarzana-Teamservicecar Monza.

La classifica: Trissino 24 punti; Follonica 20; Vercelli 18; Grosseto, Lodi e Bassano 16; Forte dei Marmi, Sarzana 10; Montebello 9; Sandrigo 8; Valdagno 6; Monza 5; Correggio 3; Matera 0.

Marcatori: Mendez Ortiz (Lodi) 20; Francesco Banini (Follonica) 15; Nadini (Monza) 13; Soares (Montebello), Neves (Trissino), Tataranni (Vercelli), Saavedra (Grosseto) 11.