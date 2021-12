L’almanacco del Giunco: il 12 dicembre il recupero della Gioconda e la strage di piazza Fontana

GROSSETO – Domenica 12 dicembre, Beata Vergine Maria di Guadalupe, il sole sorge alle 7.37 e tramonta alle 16.42. Accadeva oggi:

627 – Nella Battaglia di Ninive l’esercito dell’imperatore Eraclio sbaraglia le forze persiane, garantendo ai Bizantini la vittoria finale nella lunga guerra tra i due imperi

1531 – Apparizione di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico

1602 – Battaglia dell’Escalade a Ginevra

1643 – Il generale svedese Lennart Torstenson conquista la città danese di Bad Oldesloe nell’ambito della Guerra di Torstenson.

1769 – Il Papa Clemente XIV pubblica la Lettera Enciclica “Cum summi”, sul programma del Pontificato e sul Giubileo universale

1787 – La Pennsylvania diventa il secondo Stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti

1804 – La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna

1865 – Viene fondata la Banca Popolare di Milano

1870 – Joseph H. Rainey della Carolina del Sud diventa il primo congressista nero degli Stati Uniti

1872 – Un meteorite colpisce la Terra nei pressi della città di Banbury, Inghilterra

1897 – Viene fondata in Brasile la città di Belo Horizonte

1901 – Guglielmo Marconi capta con le sue apparecchiature il primo segnale radio transoceanico

1913 – La Gioconda viene recuperata a Firenze, due anni dopo essere stata rubata dal Louvre da Vincenzo Peruggia

1915 – Il presidente della Repubblica Cinese Yuan Shikai si autoproclama Imperatore dell’Impero Cinese, ristabilendo la monarchia

1925 – Reza Pahlavi diventa Scià in Iran.

1937 – Incidente di Panay

1941 – Gli Stati Uniti catturano la nave francese Normandie

1948 – Massacro di Batang Kali, in Malaysia

1961 – Nazionalizzazione senza indennizzo del 99,5% delle concessioni petrolifere dell’Iraq Petroleum Company da parte del governo iracheno di ʿAbd al-Karīm Qāsim (Kassem)

1963 – Il Kenya ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1969 – Strage di Piazza Fontana nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano: 17 morti e 88 feriti

1979 – La Rhodesia cambia il suo nome in Zimbabwe

1996

– Uday Hussein resta gravemente ferito durante un tentativo di assassinio.

– I governi di Bangladesh e India firmano un accordo bilaterale per disciplinare l’uso delle acque del fiume Gange

2000 – La Corte Suprema degli Stati Uniti emette la sua decisione nel caso George W. Bush contro Al Gore, decidendo le elezioni presidenziali del 2000.

2010

– Svezia, attentato suicida a Stoccolma 1 morto e 2 feriti, strage evitata. L’attentatore iracheno ha fatto esplodere prima la sua auto e poi si è fatto saltare in aria, secondo una e-mail mandata poco prima del suo gesto l’avrebbe fatto per la presenza dei militari svedesi in Afghanistan e per le vignette satiriche contro Maometto

– Afghanistan, muoiono 6 soldati dell’Isaf nel sud del paese, senza che siano fornite notizie sulla loro nazionalità e sulla dinamica dell’incidente. Questo attentato porta a 692 il totale delle perdite della Nato nel 2010, rendendolo l’anno con le più alte perdite nei nove anni di conflitto

2015

– Francia: nell’ambito della XXI Conferenza delle Parti dell’UNFCCC 196 stati firmano il cosiddetto Accordo di Parigi, un patto globale sui cambiamenti climatici, che impegna tutti i paesi a ridurre le emissioni di gas serra.

– Arabia Saudita: per la prima volta viene esteso il diritto di voto alle donne.

Fonte: il.wikipwdia.org