IlTourdeiPresepi: si accendono le luci in via Belvedere a Scarlino

SCARLINO – Torna un grande classico del nostro giornale, #iltourdeipresepi, il viaggio che IlGiunco.net farà insieme ai suoi lettori alla scoperta dei presepi che vengono allestiti nelle parrocchie, nelle case e nelle sedi di aziende e associazioni. Un modo di raccontare la nostra comunità e avvicinarsi al Natale.

Oggi 12 dicembre si accenderà per la prima volta il presepe in Via Belvedere a Scarlino. Da un disegno dell’artista Aureliano Livaldi sono state realizzate le sagome da Elisa Fabbretti, Elisabetta Bongini e Serena Salvati.

Gli addobbi degli alberi di Natale sono stati creati dai bambini della via: Clelia, Alice, Kilian, Febe, Giulio, Gabriele, Arturo, Raul, Jacopo, Ilenia e Vittoria.