Grifone ok: altro punto importante sul campo della Lucchese

LUCCA – Un altro passo avanti per il Grifone, che a Lucca gioca una buona gara e sbarra la strada ai rossoneri, conquistando un punto molto importante per la classifica. Buona anche la gara di Boccardi, titolare dal primo minuto, oltre all’esordio stagionale di Gorelli che si rivede dopo il lunghissimo infortunio. Adesso i biancorossi dovranno confermare quanto di buono stanno facendo nella prossima gara casalinga.

Foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912

In campo torna tra i titolari Filippo Boccardi, mentre in panchina si rivede Matteo Gorelli. In campo ancora 352, con Vrdoljak al posto di Fratini e Cretella al posto di Piccoli. In avanti, come detto, Boccardi dal primo minuto a far coppia con Moscati. La prima vera occasione arriva al 10’, con l’assalto della Lucchese che va al tiro al volo con Frigerio, ma il pallone esce di poco. Al 14’ ci provano ancora i padroni di casa, con la punizione di Fedato, deviata in angolo dalla difesa del Grosseto. Al 20’ si fa vedere il Grifone con l’affondo di Raimo che cerca in area Cretella, il giocatore tocca al volo e il pallone passa davanti porta ma né Boccardi né Serena riescono a trovare la deviazione. Poco prima della mezz’ora è Boccardi a provare l’incursione in area, ma la difesa rossonera lo ferma. Al 38’ espulso per proteste l’allenatore della Lucchese. Nella ripresa i biancorossi provano a manovrare di più, salendo e facendosi vedere più compatti. Al 20’ Picchi pericolosissimo in area, ma Ciolli chiude davanti porta e i biancorossi si salvano. Si fa vedere Arras, subentrato a Boccardi, con un tiro al volo al 70’ che non inquadra lo specchio. A cinque minuti dalla fine fa il suo esordio stagionale anche Matteo Gorelli, dopo un lungo infortunio. Il Grosseto ci prova ma è la Lucchese a fare paura con le incursioni nel finale che, nonostante i cinque minuti di recupero, non portano a nulla. Il Grosseto guadagna così un punto importante in vista della gara interna di domenica prossima contro

Lucchese-Grosseto 0-0

LUCCHESE: Coletta, Bachini, Nannini (17’ st Visconti), Picchi (45’ st Brandi), Semprini (33’ st Nanni), Bellich, Frigerio, Corsinelli, Fedato, Belloni (44’ st Gibilterra), Minala. A disposizione: Cucchietti, Bensaja, Babbi, Quirini, Yakubiv, Dumbravanu, Lovisa, Baldan. All. Pagliuca.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Semeraro (39’ st Gorelli), Cretella, Ciolli, Moscati (39’ st Ghisolfi), Vrdoljak, Salvi, Serena (22’ st Piccoli), Siniega (28’ st Fratini), Boccardi (22’ st Arras). A disposizione: Fallani, Scaffidi, Artioli, Tiberi. All. Magrini.

ARBITRO: Federico Fontani di Siena (Lattanzi di Milano, Tinello di Rovigo)

Note: al 38’ espulso l’allenatore Pagliuca per proteste. Recupero 1’ pt, 5’ st.