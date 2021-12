Con Pergamena scopriamo La ragazza con la Leica

HELENA JANECZEK

“LA RAGAZZA CON LA LEICA”

IL SOLE 24 ORE, MILANO, (2017) 2020, pp. 335

Il romanzo è una “docufiction”, anche se questa definizione nasce per indicare le ricostruzioni documentarie di fatti storici per la tivù o per il cinema negli anni Ottanta (“Lessico del XXI secolo” della Treccani), quindi in pieno post-modernismo.

Essa racconta, sulla scorta di una grande ricerca documentaria (l’autrice nella nota finale parla di “smania di documentazione”), la storia di una coppia di giovani fotoreporter di guerra noti con i due pseudonimi di Gerda Taro e Robert Capa, che si scelsero con l’idea di costruire intorno a sé un’aura leggendaria ed in effetti di una leggenda si tratta. In realtà si chiamavano Gerta Pohorylle e di Endre Friedman, lei era tedesca di origine ebraica come lui, che era ungherese.

Avevano in comune di essere giovani, (Gerda era del 1910 e Endre era del 1913), di essere di sinistra, socialisti rivoluzionari, oltre ad essere ebrei. Entrambi fuggivano alla persecuzione dei regimi nazisti e fascisti al potere in patria. Si sono incontrati ed amati nella Parigi degli anni Trenta, quella della vittoria del Fronte Popolare, immigres invisi anche ai francesi proprio per essere ebrei e rivoluzionari.

Helena Janeczek è tedesca, di una famiglia ebrea e polacca, ma da trent’anni vive in Italia e scrive in italiano. Andrea Cortellessa, un critico di tutto rispetto, nel presentare il romanzo su “Il sole 24 ore” il 5 maggio 2020, scomoda Bertold Brecht per dire che il romanzo è “fotografabile” nell’accezione del drammaturgo tedesco di essere reale e materiale e quindi “realmente epico”. Bercht lo dice in negativo in base all’invito a “confezionare documenti”, dato che di epico nel moderno non è rimasto più niente.

E’ un modo astuto per salvare il libro dall’accusa di post-modernismo sotto l’egida di un modernista come Brecht. E’ vero che il libro è ricco di documenti fotografici (all’inizio nel “Prologo”, e alla fine nell'”Epilogo”, compresa quella che ritrae la coppia al Cafè du Dome). Manca solo la foto del “Miliziano colpito a morte”, uscita su “Vu” e su “Life”, dalla controversa attribuzione a Robert Capa, di cui non si è trovato il negativo.

E’ considerata “la foto di guerra più celebre della storia del fotogiornalismo”, che secondo alcune testimonianze non fu scattata da Capa, ma dalla ragazza che era con lui. Quindi Gerda? I due si erano incontrati a Parigi e lui l’aveva introdotta ai segreti della fotografia e in particolare dell’uso della Leica, la celebre macchina fotografica di fabbricazione tedesca. Come molti immigres si erano lanciati a capofitto nella guerra di Spagna con le brigate internazionali. Da questa storia è nata un’epica, ma se il materiale epico per il libro c’era, non ho trovato un piglio epico nel romanzo; di documentazione davvero tanta per cui la sensazione nella lettura è di perdersi e di non trovare il bandolo. Cortellessa conclude: “Forse ‘La ragazza con la Leica’ non è il libro più riuscito di Helena Janeczek, ma non importa”. E giustifica l’attribuzione del Premio Strega nel 2018. Credo che importi al lettore, che rimane deluso. Mi sembra che si tratti di una formula astuta per evitare di emettere un giudizio di mediocrità.

La storia è raccontata in tre parti con il punto di vista di tre amici: due medici (Willy Chardack, che l’autrice finge che scriva nel 1960 da Buffalo negli USA; e Georg Kuritzkes, che scrive da Roma nello stesso anno) e l’amica più stretta di Gerda (Ruth Cerf, che scrive da Parigi a ridosso della sua morte). Ho trovato difficile individuare tre punti di vista diversi. Da tutti e tre emerge il ritratto di una donna emancipata, molto moderna e coraggiosa, che muore sul campo, ma non per i colpi del nemico falangista, ma per un incidente in cui finisce sotto il cingolo di un carro armato amico.

Sopravvive per qualche giorno comprimendosi l’addome per tenervi a posto del proprie viscere e preoccupata soprattutto delle sue macchine fotografiche. Vi è un che di eroico in questo. Entrambi i testimoni maschi hanno avuto una relazione con Gerda, che viene dipinta una donna sessualmente emancipata, a cui piaceva liberamente flirtare se non amare. Kuritzkes dice: “la sola cosa che Gerda amava senza riserve non eravamo io e te [rivolto a Capa] e nessun altro, ma tutti quelli che impegnavano le loro vite contro il fascismo, erano la Spagna e il suo lavoro a fianco del popolo spagnolo”. Lascio alla curiosità del lettore i particolari della storia. Cortellessa scrive in cima al suo articolo “2 ore di lettura”, a me ci sono volute le classiche due settimane per leggere ogni romanzo che si rispetti.

Il linguaggio della Janeczek sembra alla spasmodica ricerca dell’originalità a volte al limite della circonvoluzione. Si ha quasi l’impressione di una ridotta padronanza dell’italiano. Difficile trovare una “morale” del romanzo, un “significato secondo”, oltre la scrupolosa documentazione. L’impressione che se ne ricava è quella della superficialità. Forse il tema è quello della memoria, che sfugge anche ai fotogrammi nella citazione political correct di Walter Benjamin de L’opera d’arte all’epoca della sua riproducibilità tecnica. Nell’ultimo vagabondaggio esiliato della “valigia messicana”, che ha salvato i negativi di Capa, viene detto: “Forse comincia quando Capa porta le foto a New York o addirittura quando Fred gli offre quel dono destinato a far scivolare nell’oblio tutto ciò che non inquadra: perché le foto-ricordo, e i ricordi stessi, servono a dimenticare”.

“Che se non l’avesse travolta un carro armato, lui per Gerda sarebbe stato un episodio, probabilmente, e lei il suo grande amore giovanile che, però, avrebbe preso il colore di una cara vecchia foto?”. E’ vero: la memoria è un dote umana soggetta a mille inganni come dice Primo Levi, ma si può essere d’accordo fino al relativismo estremo come se la realtà anche fotografata non esistesse e non potesse essere trasmissibile “a futura memoria”?

