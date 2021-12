A Paganico aperta la casina di Babbo Natale

CIVITELLA PAGANICO – Paganico è entrata in pieno clima natalizio: oggi i mercatini, mentre la casina di babbo Natale rimarrà aperta nei prossimi fine settimana sino alla vigilia di Natale.

«E’ stata una bellissima giornata in cui, pur nel rispetto delle regole, si è respirato un po’ di clima Natalizio» afferma la sindaca Alessandra Biondi.

«Non è sicuramente facile muoversi e ripartire con le iniziative dopo due anni di isolamento ma e’ necessario farlo per il bene di tutti e per riprendere una socialità che, specialmente nei piccoli paesi dove questa rappresentava il vero valore aggiunto, si rischia di chiudersi sempre di più in noi stessi».

L’iniziativa è stata organizzata dalla pro loco in collaborazione con il comune di Civitella Paganico.