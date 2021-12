Maltempo, internet e linee telefoniche in tilt. La rabbia del sindaco: «Isolati da giorni»

MONTIERI – La Maremma da un paio di giorni è nella morsa del maltempo: temporali forti e da ieri anche la neve hanno provocato alcune criticità in provincia di Grosseto.

A Montieri da ieri sera e per tutta la notte volontari e operai comunali sono stati al lavoro per sgomberare le strade d’accesso e le vie del paese dalla neve. In questo momento i lavori sono quasi terminati e i mezzi stanno spargendo il sale su strade e marciapiedi.

«Niente di critico, l’inverno qui è così – dice il sindaco Nicola Verruzzi -. La neve è stata abbondante, ma la situazione è sotto controllo e le vie sono tutte percorribili. Solo stanotte sono caduti alcuni rami sulla strada provinciale e in paese per il troppo carico di neve, ma nient’altro».

C’è però un problema dovuto al maltempo dei giorni scorsi che non è ancora stato risolto. «Giovedì si è abbattuto un forte temporale sul nostro comune e da allora è saltata la fibra ottica in quasi tutto il paese e anche il segnale della Vodafone non prende più».

«È davvero un grande problema per i cittadini – sottolinea il sindaco -. Anche le attività sono rimaste senza linea e specialmente per la farmacia è una situazione difficile da gestire. Abbiamo contattato gli operatori e segnalato il malfunzionamente, ma ancora i guasti non sono stati riparati. Spero davvero che qualcuno intervenga presto perché così è difficile andare avanti».